Pet the Hedgehog è ora disponibile sul PS Store per Platinum Easy Hunters

Game Achievements Ltd, la società che è stata lanciata sul PlayStation Store a metà settembre coccolare il caneun gioco pensato per i collezionisti in cui il giocatore deve semplicemente premere ripetutamente il pulsante X sulla console PlayStation 4 per accarezzare un corgi e Ottieni platino facileÈ stato rilasciato solo una settimana fa gatto domestico, l’indirizzo ha le stesse caratteristiche. Oggi è il turno coccolare il riccioun gioco, come avrai intuito, segue esattamente la stessa filosofia.

“I ricci sono carini, questo è certo, ma sono anche un po’ spinosi. Tutti ne vogliamo mangiare uno, ma in realtà ti fa sentire un po’ graffiante, anche se i loro becchi sono belli e morbidi, beh, non proprio, solo ancora.” Ti faranno del male. Tuttavia, almeno puoi affrontare il dolore irreale. Fatti coccolare!‘, si legge nella descrizione del gioco in cui possiamo trovare ps negozio Questo è già disponibile al prezzo di 3,99 euro.

Come abbiamo già spiegato, il gameplay di Pet the Hedgehog è esattamente lo stesso dei suoi predecessori. Il gioco consiste solo nell’accarezzare un riccio su uno sfondo piatto blu scuro premendo ripetutamente il pulsante X sul DualShock 4. Nell’angolo in alto a sinistra c’è un misuratore di corsa E come puoi immaginare, il titolo è così semplice che nemmeno un animale reagisce alle nostre azioni. Naturalmente lo scopo di questo prodotto non è quello di divertirsi, ma piuttosto Spegnere la passione di quei giocatori che sono interessati a premi facili.