Pete Rose non sarà ancora nella Hall of Fame.

Mentre molti consideravano l’esilio del leader di maggior successo nella storia della major league 35 anni fa come una condanna all’ergastolo, e credevano che la sua morte questa settimana avrebbe cambiato la situazione, Rose ha accettato un ban permanente dalla Major League Baseball dopo essere stata indagata per aver scommesso sul gioco.

Nessuno sulla lista permanentemente ineleggibile può essere considerato un candidato per la Hall of Fame, secondo la regola adottata dal consiglio di amministrazione della sala nel 1991. Lo status di Rose è rimasto immutato quando è morto lunedì all’età di 83 anni per cause naturali a Las Vegas. Las Vegas.

Ciò certamente non fermerà il dibattito se il 17 volte All-Star con 4.256 successi meriti di essere inserito o se debba essere inserito ora postumo.

“Il grande Pete Rose è appena morto. È stato uno dei giocatori più iconici che abbiano mai giocato a questo sport. Ha pagato il prezzo! La Major League Baseball avrebbe dovuto lasciarlo entrare”, l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha scritto sul social network Truth Hall of Famer molti anni fa.” “Fallo adesso, prima del suo funerale!”

Il Consiglio di amministrazione della Hall of Fame ha adottato la regola un anno e mezzo dopo che Rose aveva approvato il divieto e nello stesso anno aveva diritto a partecipare al ballottaggio per la prima volta.

“Era ovviamente diretto a Pete Rose, e da quel giorno in poi fino ad oggi, la mia posizione e la posizione di milioni di altre persone è, sì, abbiamo capito, ha infranto la regola cardinale”, ha detto martedì il conduttore veterano Bob Costas. nello show mattutino “Get Up!”: “Dovrebbe essere bandito dal baseball in base a questa regola a vita.” Da ESPN “Ma qualcuno ha ottenuto 4.256 valide e quei tre campionati di battuta. Mettilo nella Hall of Fame, mettilo sotto la targa “Banded dal baseball nel 1989, a vita”. “Fa parte del record, ma lui deve esserci come giocatore”.

La regola 21 delle regole di cattiva condotta di lunga data del baseball, che sono ben visibili negli spogliatoi di ogni campionato, stabilisce che qualsiasi giocatore, arbitro, funzionario o dipendente del club o della lega che scommette “su qualsiasi partita di baseball in relazione allo scommettitore.. Qualora agisca, sarà dichiarato definitivamente ineleggibile.

Un’indagine dell’avvocato John M. Dowd per la MLB ha scoperto che Rose ha fatto numerose scommesse sulla vittoria dei Cincinnati Reds tra il 1985 e il 1987 mentre giocava e gestiva la squadra. Rose fece domanda per la reintegrazione nel 1997 e incontrò il commissario Bud Selig nel novembre 2002, ma Selig non diede mai seguito alla richiesta di Rose.

L’attuale commissario Rob Manfred nel 2015 ha negato la richiesta di Rose di tornare in carica, concludendo che Rose continuava a giocare d’azzardo e avrebbe rappresentato un rischio per l’integrità dello sport se gli fosse stato permesso di tornare in gioco.