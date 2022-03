Petro si conferma candidato alla Carta storica • Operai

Le elezioni legislative di domenica in Colombia per eleggere i membri del Congresso in cui le elezioni interne di tre coalizioni si sono stabilite nelle elezioni presidenziali di maggio, il più grande vincitore è stata la storica coalizione della Carta, guidata dal Primo Ministro. L’ex sindaco di Bogotà, Gustavo Petro.

Petro ha oltre l’80% di approvazione, seguito dall’avvocato, dall’attivista ambientale Francia Marquez e dal leader della comunità afro-discendente.

Secondo i dati pubblicati dal leader dello storico patto su Twitter, il gruppo politico è entrato con la forza nel Consiglio Legislativo, e ha mietuto un record per una forza di questo tipo al Congresso colombiano: 46 seggi. Al Senato conquistarono 16 seggi su 108, lo stesso numero dei conservatori e uno in più dei liberali. Alla Camera dei rappresentanti, su 188 seggi, erano i più votati, ma erano dietro ai liberali per numero di seggi, 32 a 25.

Il registro degli elettori colombiani è stimato in 38,8 milioni. Poco più di 5,6 milioni di persone hanno votato alle storiche elezioni interne compatte e Petro ha raccolto più di 4,3 milioni di sostenitori, di gran lunga il candidato più votato in tutte le elezioni interne. Questo supporto consolida Petro come candidato a vincere le elezioni presidenziali previste per il 29 maggio.

“Stiamo offrendo all’intera comunità la possibilità di cambiare la Colombia”, ha detto Petro confermando la funzione. Non vogliamo che un secondo Duca appaia in questo momento, in questi tempi storici. Vogliamo che appaia il cambiamento, la trasformazione (…). Il patto storico deve fare un passo verso la formazione di un fronte ampio, ampio e democratico in Colombia, che conquisti inequivocabilmente e con fermezza la maggioranza nazionale”.

Ha colto l’occasione per affrontare la campagna contro di lui. Ha osservato che, nonostante le accuse, non ha compiuto espropri quando era sindaco di Bogotá (2014-2015): “Non espropriaremo mai, perché si tratta di appropriazione, di dare alla società colombiana condizioni libere per la ricchezza, per la produzione per il amore del lusso”.

Alle elezioni interne per la squadra della coalizione di destra della Colombia, che riunisce, tra gli altri settori, il Partito Conservatore e il Partito Yu, il vincitore è stato Federico Gutierrez, l’ex sindaco di Medellin, che ha ottenuto il 54,2% dei voti, sovraperformando significativamente il secondo, Alex Schaar, che ha ricevuto il 17,41% delle adesioni. La coalizione interna della coalizione di destra è stata la seconda in termini di partecipazione, con oltre quattro milioni di elettori.

Infine, nella consultazione interna della coalizione centrista, Centro Esperanza, Sergio Fajardo ha vinto e si candiderà alle elezioni presidenziali del prossimo maggio. Aveva il sostegno del 33,2% dell’elettorato, contro il 22,42% di Juan Manuel Galán, figlio dello storico leader liberale Luis Fernando Galán, assassinato dagli assassini del cartello di Medellín nel 1989, quando era in campagna a Bogotà. prima delle elezioni dell’anno successivo. I voti nell’Inland Center Party sono stati poco più di 2,2 milioni.

Secondo gli analisti, le elezioni legislative di domenica scorsa, in cui i membri del Congresso sono stati eletti da entrambe le camere, hanno mostrato una significativa frammentazione dei voti e nessun settore si è avvicinato al 20%.