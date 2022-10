Phil Spencer afferma che l’aumento del prezzo di Xbox Game Pass è inevitabile

Xbox Game Pass È il servizio di abbonamento ai videogiochi più popolare. Microsoft offre un catalogo di oltre cento giochi disponibili su Xbox Series X | S, PC, Xbox One, iOS, Android (il telefono cellulare è un campo in cui intendono entrare da soli Xbox Store).

Come se fosse Netflix o HBO Max, puoi accedere a tutti i tuoi giochi Game Pass, anche in streaming su console, computer o cellulari, a 12,99 € al mese, con il piano Game Pass Ultimate. Se lo preferisci solo su PC o console, costerà 9,99€ al mese.

Tuttavia, questi prezzi sicuramente non dureranno per sempre. oggi Phil SpencerCEO di Microsoft Gaming, sull’argomento in questo evento WSJLive..è stato abbandonato Il prezzo di alcune cose dovrà salire in futuro.

video X2Download.app-Redfall – Trailer ufficiale “I pericoli della notte” – (1080p 60)

Phil Spencer ammette che aumenteranno il prezzo di “certe cose”

Parlando in WSJ Live (secondo i tweet di Tom Warrengiornalista di The Verge), Phil Spencer ha dichiarato:

“Abbiamo mantenuto il prezzo su console, giochi e abbonamento. Non credo che possiamo farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cosema questo Natale abbiamo pensato che fosse importante mantenere i prezzi“.

Spencer non ha specificato ulteriormente, né a quali “certe cose” si riferisse. L’hanno detto di recente Non hanno intenzione di aumentare il prezzo di Xbox Series X. (499 euro) o Series S (299 euro), come ha fatto Sony con la PS5, alzandola del 10% in più in quasi tutto il mondo tranne gli Stati Uniti.

su di me Prezzo Xbox Game Pass Non era categorico. Anche se l’ha lasciato cadere Non aumenterò il prezzo Dopo l’acquisto di Activision Blizzard, l’inflazione potrebbe portare a un inevitabile aumento.

sarebbe un’altra opzione Prezzo AAA per giochi first partycome Halo Infinite o Redfall, che hanno ancora un prezzo di € 69,99, nonostante il fatto che Sony e molti altri editori abbiano aumentato i prezzi per i giochi di nuova generazione a € 79,99.

Gioca ai migliori giochi su PC con Xbox Game Pass, ora con un’offerta esclusiva. Abbonati per 1 euro

Xbox Game Pass è redditizio e rappresenta il 15% delle entrate di Microsoft Gaming

Ovviamente, Spencer assicura che Xbox Game Pass sia redditizio per Microsoft. Infatti rappresenta 15% delle entrate dei videogiochi di Microsoft (In particolare, è stato creato $ 2,9 miliardi l’anno scorso).

Tuttavia, la sua crescita è rallentata, almeno su console. “Stiamo assistendo a una crescita incredibile in PC Game Pass. La crescita su console è rallentata, soprattutto perché a un certo punto hai incontrato tutti coloro che volevano registrarsi su console”.

Microsoft prevede quest’anno di rilasciare un file Piano famiglia Xbox Game Passche ti consente di condividere un account con un abbonamento più costoso, ma poiché è condiviso, è un piano molto più economico.