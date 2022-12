Phil Spencer afferma che Sony vuole crescere “rendendo Xbox più piccola”

Il CEO di Xbox, Phil Spencer, ha affermato di ritenere che Sony stia cercando di mantenere la sua posizione “dominante” nel mercato delle console “rendendo Xbox più piccola” bloccando l’acquisto di Activision Blizzard.

nel podcast La seconda richiesta Il CEO di Microsoft ha affermato che “Sony sta cercando di proteggere il proprio dominio nelle console di gioco. Il modo in cui sta crescendo è rendere la Xbox più piccola” riferendosi al “grosso sconto”.

“Sony ha una visione del settore molto diversa dalla nostra. Non rilasciano i loro giochi su PC il giorno del lancio e non mettono i loro giochi sull’abbonamento quando rilasciano nuovi titoli”.

Secondo Spencer, “Sony sta guidando la discussione sul motivo per cui l’accordo non è andato a buon fine” e che stanno cercando di proteggere una “posizione dominante” “mantenendo Call of Duty”.

Ha aggiunto: “Il più grande produttore di console al mondo è contrario a un franchise che abbiamo già detto che continueremo a pubblicare sulla piattaforma”. “È un affare che avvantaggia i consumatori con scelta e accesso”.

Il CEO di Microsoft fa riferimento a un file Ha annunciato un accordo con Nintendo Pubblicare Call of Duty sulle piattaforme giapponesi dell’azienda per il prossimo decennio se l’acquisto di Activision Blizzard continua. Per quanto ne sappiamo, lo stesso accordo È stato mostrato anche su SonyAnche se lei lo ha rifiutato.

Nel frattempo, l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua ad avanzare in varie regioni. In Inghilterra, ad esempio, le autorità non sembrano vedere molti problemi nel dare il via libera, ma negli Stati Uniti La FTC chiederà di bloccare l’acquistoche alla fine deve essere deciso in tribunale.