Con l’arrivo di novembre, oltre alle offerte natalizie, arriva uno dei periodi più importanti dell’anno per l’industria dei videogiochi, come celebrare i Game of the Year Awards, con Premi del gioco Come riferimenti, ma con molti altri media immersi nel processo.

Dopo la presentazione del primo GOTY dell’anno, Che è caduto nelle mani di Resident Evil: Village, l’ottavo capitolo numerato del franchise Capcom, ora Sembra che Phil Spencer sia chiaro sul suo gioco dell’anno, di cui ha parlato in una conversazione con lui Larry Herb.

Phil Spencer è chiaro sul suo gioco dell’anno

Per il boss di Xbox è stato il miglior gioco dell’anno, né più né meno di Psychonauts 2. Il titolo di Compulsion Games è stato il titolo che è riuscito a raggiungere il titolo di miglior gioco dell’anno per Spencer, assicurandosi che fosse il migliore gioco sviluppato dallo studio fino ad oggi.

sinceramente io [Psychonauts 2] Probabilmente è il mio miglior gioco dell’anno, solo [un] Gioco fantastico. Secondo me, da fan di Double Fine, [es] Il miglior gioco che abbiano mai realizzato.

Resta da vedere come il prezzo del festival di Compulsion Games sia importante quanto i The Game Awards, ma prima di tutto è riuscito a vincere il gioco dell’anno su Xbox E il premio del volante d’oro.

Pionieri della psicologia 2 Disponibile ora su Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5 e PC.