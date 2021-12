Phil Spencer festeggia che Minecraft ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube

Sicuramente tutti quelli che conoscono le nostre reti, o anche le reti di Minecraft, Lo avranno scoperto Quel popolare gioco Mojang oggi ha raggiunto un incredibile miliardo di visualizzazioni su YouTube (anche se i video in inglese dicono 1 trilione, sappi che l’utilizzo corretto in spagnolo è di 1 miliardo).

Ovviamente questo è un giorno di festa per entrambi mojangPer l’intero team all’interno di Xbox, e quindi se nessuno poteva mancare a questa celebrazione, è stato lo stesso capo di Xbox, Phil Spencer, a decidere di esprimere attraverso le sue reti cosa ne pensa.

Phil Spencer festeggia il suo nuovo traguardo in Minecraft

La community di Minecraft è un fantastico gruppo di giocatori e creatori che rendono Minecraft quello che è oggi. 1 miliardo di visualizzazioni su Youtube è davvero incredibile, grazie alla community per averlo reso possibile.

Questo è ciò che Phil Spencer ha condiviso tramite il suo account Twitter ufficiale non appena ha scoperto la nuova impresa del popolare videogioco Mojang, che sicuramente riempirà di gioia il boss di Xbox, rendendosi conto non solo di quanto sia popolare il titolo, ma anche di questo giorno continuano senza dubbio, indirizzarlo sulla retta via.