Phil Spencer ha salutato Echo Generation, il nuovo titolo Xbox Game Pass

Questa settimana ci ha portato alcune grandi aggiunte Xbox Game PassTra questi c’è il gioco di avventura a turni Echo Generation, lanciato con il servizio all’inizio di questa settimana. E finora, Phil Spencer, capo di Xbox, è un grande fan.

Echo Generation sembra offrire un’avventura entusiasmante che gli abbonati a Xbox Game Pass non vorranno perdersi. Nel gioco, guiderai una banda diversificata di bambini per combattere contro creature mostruose ed esplorare il lato soprannaturale della tua città natale.

Elogi di Phil Spencer Jill Echo

Tramite Twitter, Spencer ha elogiato il gioco, definendolo “perfetto per qualsiasi dispositivo” e lodando la sua scrittura, l’umorismo, i riferimenti agli anni ’80 e lo stile artistico. Ha anche affermato che finora si sta divertendo molto.

Se non l’hai ancora provato, il gioco È disponibile per il download su Xbox One e Xbox Series X | S e PC e puoi persino portarlo ovunque con te con Xbox Cloud Gaming.