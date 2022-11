Philips 27B1U7903, massime prestazioni e display

Professionisti come cineasti, fotografi e grafici che si affidano ai massimi livelli di accuratezza e dettaglio nel colore saranno ben serviti da Phillips 27B1U7903. Questo display 4K UHD Mini-LED Thunderbolt 4 combina eccezionali prestazioni di imaging con connettività sicura con un unico cavo e materiali sostenibile E design elegante.

Tra le caratteristiche più rappresentative dello schermo troviamo:

Ingresso e uscita Thunderbolt 4 per video, audio, trasferimento dati, Ethernet, alimentazione, collegamento a margherita, display MiniLED

Il maggior numero di zone di oscuramento locale su uno schermo da 27 pollici

VESA DisplayHDR 1400 per neri più profondi e bianchi più brillanti con effetti iperrealistici in giochi e film

Risoluzione UltraClear 4K UHD per dettagli e risoluzione superiori

Design senza cornice su quattro lati e gestione dei cavi integrata per un aspetto pulito e ordinato

Dotato di funzionalità che migliorano le prestazioni, il Philips 27B1U7903 è la scelta ideale per tutte le professioni creative.Non solo offre immagini straordinarie, ma racchiude anche la velocità, la potenza e la semplicità di un Thunderbolt da 4 pollici. spiega Xeni Bairaktari, Head of Global Marketing e Senior EU Brand Manager presso MMD Monitors & Display.

Philips 27B1U7903

Il dispositivo è dotato di risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160), che offre la precisione e i dettagli richiesti dalle applicazioni grafiche CAD e 3D.

Questo monitor è certificato secondo il livello di certificazione VESA DisplayHDR 1400, il che significa che offre una luminosità fino a 1400 nit, un aumento del 350% della gamma di contrasto e una gamma cromatica più ampia (1,07 miliardi di colori) per mettere in risalto dettagli e sfumature mai visti prima. Per effetti ultra realistici.

Con Thunderbolt 4 e Mini LED, il monitor Philips 27B1U7903 offre le massime prestazioni e il miglior monitor per i professionisti.

Il Philips 27B1U7903 presenta la tecnologia Quantum Dot, un’innovativa tecnologia di nanocristalli semiconduttori, nonché Zero Bright Dot, che elimina i difetti dei punti luminosi sugli schermi LCD.

Una delle caratteristiche distintive del monitor è il protocollo Thunderbolt 4, che offre semplicità, velocità e affidabilità in un modo in cui i suoi predecessori non potevano. Thunderbolt 4 è retrocompatibile con USB4, il che significa che gli utenti possono godere della migliore e più veloce velocità USB disponibile, garantendo velocità di trasferimento dati fino a 32 Gbps.

Ha anche una serie di funzioni utili e sostenibilitàcome un sensore di potenza nascosto che consente di risparmiare fino all’80% di energia e SmartErgoBase che consente agli utenti di ruotare, inclinare e regolare l’altezza dello schermo.

disponibilità

Il monitor Philips 27B1U7903 è ora disponibile al prezzo di 1299 euro