Piaccia o no, questa sarà la voce di Seth Rogen per Donkey Kong nel film di Super Mario

Questa domenica una nuova offerta promozionale per il tanto atteso film d’animazione digitale basato su SuperMarionon solo il famoso idraulico in costume da gatto – in stile videogioco Mondo di Super Mario 3D – ma anche consapevole La voce che sarà Donkey Kong nel doppiaggio originale.

Era considerato l’attore Seth Rogen Sarebbe responsabile di dare voce al popolare gorilla, e sicuramente pochissime persone si sarebbero aspettate che il risultato finale sarebbe stato diverso da quello che si può ascoltare nel film. Bene o male, la voce di questo asino non sarà molto diversa da quella che si sente in tutti i film di un attore ho bussato S Molto brutto.

Tieni presente che il doppiaggio inglese di Super Mario è stato nel fuoco incrociato dei fan da quando è stato annunciato che Chris Pratt sarebbe stato responsabile della voce del personaggio titolare.

Inoltre, i trailer precedenti hanno dimostrato che l’interpretazione non sarà troppo diversa da quella che l’attore ha già fatto. Guardiani della Galassia Nei film come film legoAnche se alcuni hanno notato che la voce caratteristica di Mario, interpretata da Charles Martinet nei videogiochi, semplicemente non può essere replicata.

Tuttavia, anche se Jack Black interpreterà la voce di Bowser, i trailer anticipano che la voce del malvagio Lizard non sarà ascoltata come la voce naturale dell’attore da scuola rock.

Infine, tieni presente che sin dalla sua prima apparizione, Donkey Kong è apparso con voci molto diverse, sia in classici come Donkey Kong Country che in apparizioni come Mario Kart. Quindi puoi vederlo nel prossimo video.