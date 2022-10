Piano B di Scaloni

Di recente si sono accumulate battute d’arresto per la nazionale argentina. Diversi giocatori di standing Paulo Dybala, Joaquin Correa o Angel Di Maria Hanno subito molestie, che li hanno separati dagli stadi, mentre Leo Messi ha già due partite senza giocare per il PSG. tra le valutazioni mediche e i periodi di recupero, I dubbi attaccano chi di loro sarà disponibile per il grande appuntamento del Qatar fine anno.

Con tutto il team sanitario, La Albiceleste è uno dei grandi contendenti per vincere la Coppa del Mondoe nonostante quando arriverà il momento della verità alcuni titoli indiscussi potrebbero non far parte della campagna, Gli uomini di Lionel Scaloni saranno molto richiesti, quindi DT dovrebbe considerare delle alternative se ciò dovesse accadere.

I giovani come principale alternativa

L’Argentina comincia a vedere i primi passi di quello che sarà Cambiare generazioni per Messi, Di Maria, Otamendi…ecc. Ai giovani piace Enzo Fernandez o Julian Alvarez Sono invitati a diventare pesi massimi in nazionale tra qualche anno, e questa è la Coppa del Mondo Può essere un’opportunità da dedicare se gli infortuni lo richiedono Che qualcuno di loro si faccia avanti.

Per molte finestre di Julián in FIFA, e in questo recente arretrato di amichevoli Enzo, Hanno mostrato abbastanza personalità e calcio per esibirsi in una squadra nazionale molto esigente Come l’Argentina. Infatti, l’universo, durante la trasmissione di un programma Paris Saint-Germain-BenficaLo ha commentato A dalla storia della quarta Champions League Enzo Fernandez ha un livello da titolare in nazionale.

La difesa è sostenuta e ricca di alternative

La linea dei difensori è uno dei migliori tipi di alimentazione da questa scelta scaloni. Il DT fa affidamento in parte sul suo successo sul controllo del gioco e sulla solidità difensiva, motivo per cui è essenziale una grande prestazione nella parte posteriore. Da tempo ormai tutte le posizioni sono ricoperte da giocatori garantiti. Chi partecipa al gioco non perde le assenze che possono verificarsi.

Il terzino destro è di Molina e Montiel. Questi due ragazzi hanno uno stile di gioco completamente diverso, ma alla fine sono produttori di celebrità.

Il centro di poppa è Cuti Romero, Otamendi e Lisandro Martínez. È un dato di fatto che uno di loro dovrà fungere da sostituto se tutti e tre arriveranno sani, ma ovviamente Chiunque ha un livello sufficiente per continuare a dare alla nazionale quella capacità di subire pochissimi gol.

finalmente, Il lato sinistro sarà teoricamente per Akuna e Tagliafico, due veterani purosangue hanno un viaggio straordinario. Uno dei due che potrebbero avere la possibilità sarebbe perfetto Sono addestrati per soddisfare le loro richieste estreme poiché si suppone che quegli argentini vivano in Qatar.

Overbooking al traguardo

La porta dell’Argentina è uno dei centri con più alternative. SDi solito è difficile vedere un grave infortunio al portiere, C’è la possibilità che qualcuno salti la Coppa del Mondo. All’inizio, sembra inevitabile Depo Martinez è il portiere principale dell’Albiceleste, Ma nel caso tu abbia uno sfortunato incidente, Armani, Musso e Rulli anche in Rossi, da lui tanto richiesto al settore Xeneize Dal momento che sono specializzati quando si tratta di salvare i rigori, potrebbero essere una buona alternativa.

Anche se in linea di principio armani È il secondo nella gerarchia, a cui Scaloni può dare accesso Rulli o Musso in assenza di Dibu, Sia per il profilo dei portieri più aggiornati, sia per il ritmo di competizione imposto dal calcio europeo. Ad ogni modo, tuSono tutti portieri capaci e hanno la capacità di fare grandi prestazioni. In un Mondiale che sembra inevitabilmente impossibile da vivere per tutti.