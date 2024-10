Piano Matte, Urso: Italia e Kenya uniscono le forze per preparare l’Africa all’esplorazione spaziale

Nel quadro della sua visita ufficiale in Kenya, il Ministro del Commercio e del Made in Italy, Adolfo UrsoHo visitato Centro Spaziale “Luigi Broglio”. A Malindi, nella penisola di Ngomeni. La visita di Urso, il Ministro con delega allo spazio e alle politiche spaziali, avviene a 60 anni dall’istituzione del centro, creato nel 1964 nell’ambito del progetto San Marco e intitolato al suo ideatore, il professor Luigi Broglio: ecco l’avventura italiana iniziò. Spazio. Durante la sua missione in Kenya, si legge in una nota, il Ministro Urso era accompagnato da Teodoro Valente, capo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), accompagnato dal generale Franco Federici, consigliere militare del Primo Ministro e Segretario del Consiglio di Transizione. Spazio, rappresentanti delle principali aziende italiane del settore aerospaziale (Avio, Leonardo, Telespaccio) e Giorgio Marchiage, rappresentante di Confindustria per l’aerospazio.

Dopo aver visitato il Centro Spaziale Asi di MalindiUrso e il ministro della Difesa del Kenya, Soiban Tuya, hanno presieduto la riunione congiunta del gabinetto. Al centro dell’iniziativa, rilanciata da Urso nel 2023 dopo un lungo periodo di inattività, c’è il futuro del Centro Spaziale di Malindi, dove attualmente 200 persone lavorano al controllo dell’orbita e alla ricezione di dati da satelliti e vettori. Il sito, gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana, e l’annessa Scuola Internazionale per la Formazione nei Settori Spaziali, potrebbero diventare un punto di supporto per una cooperazione spaziale allargata con i Paesi del Corno d’Africa nell’ambito del progetto Matte promosso dal Primo Ministro Giorgia Meloni. e Africa orientale. . “60 anni fa da Malindi iniziò l’avventura spaziale dell’Italia. Oggi vogliamo dare a questo sito una nuova missione, diventando una palestra di formazione per gli operatori spaziali dei Paesi africani, che hanno dato vita alla loro Agenzia spaziale continentale”, ha annunciato il Ministro Urso.

L’Agenzia spaziale africana opererà al CairoIl Ministro Urso ha già provveduto a gettare le basi per la futura cooperazione con l’Italia. L’Agenzia spaziale italiana “potrà addestrare il primo astronauta keniano, quindi africano, della storia con le stesse modalità che addestrano oggi gli astronauti italiani”, ha detto Urso. “L’osservazione della Terra dallo spazio, campo in cui l’Italia è all’avanguardia, offre maggiori opportunità per collaborare con l’Africa nella gestione delle risorse naturali, nella promozione dell’agricoltura sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici – ha proseguito Urso -. L’Intelligenza Artificiale e Il progetto Spazio Matei evidenzia quanto sia innovativo, capace di gettare le basi per lo sviluppo dell’Africa, in cui l’Italia può svolgere un ruolo importante.” In occasione della visita al centro spaziale, l’Agenzia Spaziale Italiana, il Ministro Adolfo Urso, insieme al Ministro della Difesa del Kenya Soiban Tuya e al Presidente dell’ASI Teodoro Valente hanno inaugurato ad Abe il “Museo dello Spazio Luigi Broglio”.

