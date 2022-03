Piatti doccia personalizzati, la soluzione più efficace per ottimizzare lo spazio nel tuo bagno

Di fronte alla riforma, Guadagnare spazio in bagno Sfruttare al meglio le risorse esistenti è la sfida più grande che i proprietari e gli interior designer devono affrontare. In particolare nelle case dove i metri sono stretti e bisogna migliorarli per arrivare a metri da ogni parte.

Per risolvere questo problema, l’azienda di bagni Gala suggerisce l’installazione di piatti doccia personalizzati. Questo specialista della ferramenta per il bagno offre questo servizio in modelli come la vasca da bagno Suite-N, uno dei loro pezzi più popolari.

Suite-N è un piatto doccia composto da una miscela di resine e cariche minerali con finitura Gel-coat di alta qualità, che lo rende un piatto particolarmente resistente, durevole e sicuro.

Molto piatto (altezza 3 cm) e con una piacevole sensazione naturale che al tatto imita l’ardesia, è un vassoio molto comodo ed è disponibile anche in un’ampia gamma di colori (quindici colori, dal bianco e grigio al marrone). e tonalità più scure). Questo, insieme alla possibilità di ordinarlo con un taglio personalizzato, favorisce una completa personalizzazione del bagno.

La vasca Suite-N può essere ordinata nelle dimensioni richieste da ogni cliente, purché la dimensione minima sia 65 x 80 cm e la dimensione massima sia 90 x 200 cm.

In questo modo è possibile ridisegnare il bagno secondo le esigenze di contenimento e organizzazione di ogni casa, sostituire direttamente la vasca da bagno con un box doccia o addirittura cambiare completamente il design della stanza per accessibilità e mobilità.

