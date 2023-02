Piccole turbine eoliche che puoi mettere sul tuo tetto per rendere la tua casa autosufficiente

Uno dei modi più popolari per abbassare la bolletta elettrica Pannelli solariche utilizzano la luce solare per generare energia. Ma altre alternative stanno guadagnando sempre più trazione in Spagna, come le turbine eoliche domestiche. Dispositivi in ​​continua evoluzione e capacità per farlo Cerca modelli standard O anche altri convenienti, come Uno costa meno di 180 euro ed è facile da installare. addirittura esiste Uno con canali circolari che promette di rivoluzionare il mercato del piccolo eolico.

Ducted Wind Turbines (DWT), una società di energia eolica con sede a Potsdam, New York (USA) situata a 32 chilometri dal confine canadese, ha creato una piccola turbina eolica per uso domestico con un design a rotore chiuso. Produce più del doppio della potenza di una turbina convenzionale Eliche aperte con lo stesso diametro del rotore.

Un dispositivo creato dall’azienda con l’obiettivo di fornire il costo per chilowattora più basso sul mercato delle turbine domestiche, come mostrato sul suo sito web. La tecnologia delle turbine tubolari non è davvero un’idea nuovadove sottolinea che l’idea originale è stata diffusa negli anni ’20, e la premessa è la seguente: un canale che circonda il rotore e cattura più vento per guidarlo attraverso il rotore e quindi aumentare la quantità di energia generata.

Turbina tubolare

Nel corso degli anni sono stati fatti molti tentativi per costruire un’unità di turbina eolica in canalizzazione e tutti sono falliti commercialmente; Questo è ciò che dicono i creatori di questo nuovo dispositivo. Questo è stato il caso fino ad ora, poiché DWT afferma di disporre di una tecnologia proprietaria che lo consente Crea una tale turbina economicamente fattibile.

Le turbine eoliche domestiche sono macchine, come possono esserlo i modelli giganti Vedi sulle strade Quanto a al marePossono utilizzare la forza del vento per convertirla in energia elettrica. La principale differenza rispetto ai loro “fratelli maggiori” è che si tratta di turbine per la casa Hanno un ingombro ridotto, più facile da installare offre meno energia; Ma sono ideali per risparmiare energia per l’affondamento e quindi risparmiare sulla bolletta elettrica.

Area del canale e pale della turbina eolica.

sottovento Omicron

Nel caso del design della turbina eolica DWT, ha un condotto in schiuma di polistirene espanso (EPS), un materiale spesso utilizzato per produrre pacchetti economici o tavole da surf, e ricoperto da un polimero. Nel frattempo, il diametro dell’uscita del canale è di 3,3 me Può contenere tre o cinque lameche è stato fresato digitalmente dall’alluminio.

L’azienda afferma inoltre che il rotore di questa turbina è collegato ad un generatore a magneti permanenti con un flusso radiale di 1,8 kW, La potenza nominale del dispositivo è di 3500 watt. La sua installazione è semplice, anche se dipende dalla situazione, dalla posizione del terreno e dall’impostazione.

[El revolucionario aerogenerador español que proporcionará energía a 3.500 hogares]

Il DWT indica che il tempo di installazione è di due giorni e che il collegamento elettrico richiede solitamente un’ispezione da parte di un esperto. Sottolineano inoltre che, come con tutte le turbine eoliche, la potenza generata da questa ingegnosa turbina eolica dipende dalla velocità del vento. Tuttavia, i funzionari sottolineano che la turbina ha capacità di generazione 6700 kWh a una velocità media del vento di 5 metri al secondo.

azienda Ha già in funzione un’unità di prova della sua turbina tubolare, installato presso la Clarkson University di Potsdam, New York. Questa turbina eolica è stata ufficialmente messa in servizio nell’aprile 2019 ed è attualmente in funzione: puoi vedere i suoi progressi durante fluire Dal sito web dell’università.

È ancora in fase di sviluppo

Le turbine eoliche che l’azienda statunitense sta attualmente producendo sono solo un prototipo. I suoi creatori continuano ad aggiornare il dispositivo sulla base dei risultati numerici e dei dati sperimentali ottenuti dai loro test con l’idea di poter offrire un prodotto solido, affidabile e durevole. Infatti, con l’obiettivo di rendere le eliche più economiche e migliori, è stata la loro ultima mossa Dotare la turbina di cinque pale in alluminioinvece di tre fibre di carbonio.

Con questo ultimo aggiornamento si aspettano di poterlo fare Ridurre i costi e migliorare le prestazioni della turbina, come dettagliato sul loro sito web. Inoltre, i dati ottenuti dalla società durante i test finora hanno dimostrato che la sua turbina eolica tubolare “più che raddoppierà” la potenza di una turbina commerciale a rotore aperto della stessa dimensione.

Scatta una foto del flusso della turbina eolica.

sottovento Omicron

Attualmente, DWT ha acquisito un edificio a Potsdam per eseguire la costruzione di turbine commerciali e stanno lavorando per mettere in vendita il loro modello il prima possibile. “Tuttavia, abbiamo ordini per una serie di turbine eoliche da privati ​​e aziende in tutta New York Dobbiamo assicurarci che il design sia robusto e sicuro prima che diventi disponibile sul mercato”, afferma Ken Visser, uno dei creatori del dispositivo.

