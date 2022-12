Piero Hincapié ha ispirato il colosso italiano

Le previsioni si sono avverate e dopo i Mondiali di Qatar 2022 i nostri rappresentanti ecuadoriani hanno ricevuto nuove offerte da club importanti. Questo martedì, il difensore centrale Piero Hincapié è stato accostato a un club europeo.

Secondo il portale La Gazzetta Dello Sport, il tricolore è entrato nei piani della potente Inter per la prossima stagione nel Vecchio Continente. Il club nero-blu sta cercando un difensore centrale e il nostro uomo è nella lista delle priorità.

Inoltre, sono già tre le squadre che hanno ingaggiato l’ex Independiente del Valle dopo aver ospitato i Mondiali, con Inghilterra Chelsea e Tottenham.

Il suo club, il Bayer Leverkusen, è disposto a lasciare andare Hincapie, nonostante sia titolare e uomo, ma non lo farà per meno di 35 milioni di euro, quattro volte quanto pagato per l’argentino Dolares de Córdoba.