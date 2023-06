Pikmin 4 rivela il gameplay, conferma la demo, Pikmin e Pikmin 2 arrivano su Switch eShop

Ondata di notizie per tutti i fan dei Pikmin. Pikmin 4 era presente al Nintendo Direct rivelando maggiori dettagli sulla sua modalità giocabile, ma non è tutto, visto che sono tornati anche altri giochi della saga.

È ora di unirsi alla brigata di soccorso. Le nuove reclute di Pikmin 4 si stanno preparando per l’arrivo del gioco il 21 luglio su Nintendo Switch. Sono passati 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, ma Nintendo ha deciso di darci una ventata di novità.

Lui Nintendo diretto È stato presentato in numerosi annunci ed era uno di questi Pikmin 4il gioco che ha rilasciato il Un nuovo gioco in cui sono state introdotte molte nuove funzionalità su questa consegna.

Pikmin a una festa su Nintendo Direct

Ma non era tutto, perché se non hai avuto l’opportunità di goderti gli inizi dell’epopea, Le due versioni originali rilasciate su Nintendo GameCube sono ora disponibili in digitale sul negozio online di Nintendo Switch.

“Scopri le origini della serie Pikmin con Pikmin e Pikmin 2, che arrivano oggi sul Nintendo eShop in grafica HD! Entrambi i giochi saranno disponibili in bundle e separatamente”, ha commentato la società. Pikmin e Pikmin 2.

Quindi, abbiamo già tutti i giochi sulla console ibrida dopo che Pikmin 3 Deluxe è arrivato qualche tempo fa da Wii U. Inoltre, i giochi arriveranno effettivamente il 22 settembre, anche se non sappiamo se sono in un bundle o separato.

Alla fine, questo è confermato La beta gratuita di Pikmin 4 sarà disponibile il 29 giugno, in modo da poter finalmente testare il gioco prima di vederlo sul mercato. In vena di un Pikmin?

