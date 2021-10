Pikmin Bloom, ovvero come Nintendo e i creatori di Pokémon Go vogliono rendere ogni giorno un ricordo speciale

semplice e diverso E in grandi dosi di Nintendra Magic. Il tandem di successo tra Niantic e la stessa Nintendo si sta riprendendo con Bikmin Bloom uno di Creazioni più originali e colorate a partire dal Shigeru Miyamoto E lo porta nel mondo reale attraverso la tecnologia dei nostri telefoni cellulari. Pazzo, certo, ma anche un modo divertente Stai lontano dalle abitudini oziose.

Perché la nuova app per iOS e Android è degli sviluppatori Pokemon Go Inoltre si discosta e si concentra sul concetto tradizionale del gioco Promuovere abitudini sane e curiosità dei giocatori. E nel processo, ci dà una nuova scusa per camminare. Sì, come dici tu Inno di LiverpoolQuesta volta non lo faremo da soli, ma con tanti bambini Beckmin.

Ad essere onesti, né la formula né l’annuncio ci riportano mai indietro: indietro picmin Con il suo gioco di realtà aumentata mobile, è stato annunciato ultima passeggiata, anche se finora il progetto non ha avuto una data né un nome. Dopotutto, qual è il modo migliore per sfruttare il contesto 20° anniversario di Pikmin Per annunciare questa nuova avventura?

però, Bikmin Bloom Ha un bonus in più: lo stesso Miyamoto, creatore di storie cult come Super Mario Bros. NS la leggenda di ZeldaNiantic ha lavorato a stretto contatto per creare questo curioso incontro con le sue adorabili e minuscole creature. Piccole figure di varie forme e colori, sebbene invisibili all’occhio umano, Hanno già iniziato a infiltrarsi negli schermi dei nostri cellulari.

Date e disponibilità di Pikmin Bloom su AppStore e Google Play

come è successo con Pokemon Go Cinque anni fa, Niantic ha scommesso su Modello di lancio ampliatoAllora, Beckmin Bloom Può essere scaricato gratuitamente ora occupazione Australia e Singapore attraverso il App Store e Google Play Store Con quella promessa così Raggiungerà più paesi e regioni.

per riferimento, Pokemon Go ci vuole Una settimana per raggiungere la Spagna Dopo il lancio negli Stati Uniti e in Australia, ci è voluto un po’ di più per raggiungere i paesi dell’America Latina. In ogni caso, disponibilità Bikmin Bloom In tutto il mondo Dipenderà dalle prestazioni e dalla ricezione del gioco stesso Nei paesi in cui è già disponibile.

Come si gioca a Pikmin Bloom?

a differenza di pokemon andare, Il loro obiettivo era quello di realizzare il sogno di diventare allenatori di Pokemon nel mondo reale, e l’obiettivo più grande di Bikmin Bloom lui è Trasforma una giornata normale in un ricordo speciale. Certo, per ottenere quel ricordo dobbiamo prima infilarci le pantofole e aprire la porta di casa nostra.

di base: Bikmin Bloom è un gioco Promuove e premia che camminiamo ogni giorno E per raggiungere questo obiettivo ha un aiuto carismatico pikmin. Piccolo e colorato, Bikmin è invisibile all’occhio umano ma Possono fare qualsiasi cosa quando lavorano insieme.

Ora sì Serie di videogiochi Pikmin ruotano attorno al concetto di esso L’unione fa la forzae Bikmin Bloom Dà una nuova sfumatura a questa ipotesi, così che più camminiamo, le piantine di Pikmin cresceranno lungo il nostro viaggio e gradualmente finiremo Crea il nostro team Pikmin.

A livello di presentazione, lo schermo ci mostrerà una mappa del nostro ambiente vicino che inevitabilmente ci ricorda Pokémon Go e quasi tutti i giochi per cellulare. In base alla posizione geografica. Ora, se il personaggio centrale è Mii, vedremo intorno a lui il seguito del nostro Pikmin, e mentre camminiamo, Lasceremo una scia di fiori colorati.

Pikmin Bloom ignora le meccaniche originali del puzzle Per portare un altro tipo di esperienza al giocatore: più passi faremo, più accompagneremo i Pikmin e lasceremo una scia sempre più colorata sulla nostra tabella di marcia.

Ecco quando le cose si fanno divertenti:

Man mano che aggiungiamo i passaggi, Più Pikmin saremo in grado di creare e vedremo anche quelli che abbiamo già fiorire con i frutti che otteniamo raggiungendo determinati traguardi e passaggi.

Più Pikmin saremo in grado di creare e vedremo anche quelli che abbiamo già fiorire con i frutti che otteniamo raggiungendo determinati traguardi e passaggi. alla fine della giornata Pikmin Bloom recensisce il nostro viaggio , inclusi i registri dei vari passaggi e altri dati basati sulla geolocalizzazione.

, inclusi i registri dei vari passaggi e altri dati basati sulla geolocalizzazione. D’altra parte, possiamo anche implementare una sorta di promemoria per fare annotazioni e immagini con protagonista il nostro Pikmin: Obiettivo: Genera ricordi speciali di situazioni quotidiane.

Ora, la cosa divertente è che anche i nostri Pikmin possono farlo Porta cartoline e foto Dai luoghi che abbiamo visitato, che possiamo salvare o inviare agli amici dall’applicazione stessa.

per curiosità, Questo tipo di picmin (o la tua presentazione) Sarà direttamente correlato a dove lo piantiamo, con quella che sembra essere una certa componente da collezione. Inoltre, attraverso una sorta di Modalità spedizione Possiamo inviare i nostri Pikmin a raccogliere cose e tutti i tipi di piccoli tesori.

molto C’è un elemento sociale in Pikmin Bloom Dove siamo incoraggiati a prendere parte alla passeggiata, ma è anche incoraggiato che il nostro percorso finisca in sintonia con gli altri ragazzi, promuovendo che facciamo una svolta o ci siamo persi per goderci di più e meglio la passeggiata.

Pikmin Bloom non è Pokémon Go, ma i confronti sono inevitabili

esperienza in giro Pokémon Bloom Sarà divertente e ricco tanto quanto il giocatore è disposto a parteciparvi, anche se non c’è un obiettivo più o meno specifico come accade in Pokemon GoCi impegneremo gradualmente a introdurre nuovi elementi sociali che valorizzino Una comunità partecipativa di giocatori.

A partire, dal confermato colui il quale Bikmin Bloom Organizza un evento mensile del Community Day in cui Pikmin e . possono essere coltivati Condividi con altri giocatori, anche se c’è ancora molto da stabilire al riguardo.

di nuovo, È ora di mettere Pokémon Go come riferimento E ricorda, la maggior parte di Pikachu e l’enorme esperienza social dell’azienda sono arrivate molto tempo dopo il suo lancio. Sebbene sia il gioco di maggior successo di Niantic, Sembra che la concorrenza non sarà incoraggiata in Pikmin BloomPiuttosto, condividi ricordi e risultati.

Siamo d’accordo Harry Potter: Wizards Unite, sempre da Niantic, seguiva da vicino la formula Pokemon Go. E in tutta onestà, c’erano un sacco di alternative. ma Bikmin Bloom Sembra che stia andando in un’altra direzione e per essere più coerente L’attuale concetto di social network rispetto al concetto di videogiochi tradizionali. E questo, se sollevato bene, ti fa aggiungere punti di originalità.

Come accennato all’inizio, gran parte della premessa del gioco nasce da come possiamo sfruttare e migliorare le nostre abitudini quando camminiamo, in una forma o nell’altra come sta già accadendo con le Uova di Pokemon GoMentre altre attività come la modalità esplorazione sono più in linea con le esperienze mobili, poiché inviamo un numero selezionato di Pikmin nelle avventure. In ogni caso, Possiamo aspettarci obiettivi quotidiani che ci intrattengono E potrebbe prendere la strana direzione prima di tornare a casa.

Forse quello che offri Bikmin Bloom Non per tutti, ma per come è stato allevato Rendi il nostro giorno qualcosa di speciale Può portare a bei ricordi alla fine di una routine o di una giornata più o meno intensa. Ad ogni modo, dategli un suggerimento diverso e incoraggiate le buone abitudini e la curiosità È sempre una cosa positiva. Ci sono già abbastanza alternative per Pokemon Go sui telefoni cellulari.