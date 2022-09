Pilatus si espande negli Stati Uniti

Skytech Inc. ha acquisito Pilatus. , che opera come centro di vendita e assistenza indipendente per il marchio svizzero negli Stati Uniti. Skytech è stata fondata nel 1976 e ha iniziato ad operare come rivenditore Pilatus nel 1993.

Nonostante l’acquisto, continuerà a operare come società indipendente, responsabile della vendita e del supporto del PC-24 e PC-12 sulla costa orientale. Il marchio Skytech continuerà ad esistere e potrebbe continuare a servire aerei di altri produttori. Justin Lazeri, CEO di Skytech, continuerà a guidare l’azienda. Tutti i lavoratori, compresi quelli con molti anni di servizio, continueranno a lavorare per l’azienda. Infine, sono state incluse nell’acquisto due sedi Skytech, situate a Rock Hill, nella Carolina del Sud ea Baltimora, nel Maryland.

Marcus Bucher, amministratore delegato di Pilatus, Commenta mentre firmi il contratto L’importanza che il mercato americano attribuisce al produttore. “Il mercato statunitense è fondamentale per noi. È imperativo continuare ad espandere la nostra presenza lì. Sono lieto che l’azienda e i suoi dipendenti siano con noi e li diamo il benvenuto nella famiglia”.

Questa acquisizione consentirà a Pilatus di ampliare la sua partecipazione diretta al mercato statunitense, che è di grande importanza per l’azienda. Il produttore ha già una filiale in Colorado, operativa da 26 anni. Pilatus Business Aircraft Ltd opera come importatore e catena di montaggio finale (FAL) per il Nord e il Sud America. È inoltre responsabile della gestione della rete dei centri di vendita e assistenza autorizzati, di cui Skytech fa parte. Pilatus utilizzerà l’acquisizione di quest’ultima per garantire continuità e qualità del servizio clienti sulla costa orientale degli Stati Uniti.