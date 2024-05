Pillars of Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios e Roundhouse Games

2024-05-07



In un periodo turbolento per l’industria dei videogiochi, X-Box Ha preso la scioccante decisione di chiudere molti dei suoi studi sussidiari Bethesda E Zenimax. Questo movimento influisce Pilastri di Austin, Giochi di tango, Alpha Dog Studios E Giochi di case rotondeHa generato un’ondata di incertezza e ansia tra i dipendenti e la comunità dei giocatori. Il 2023 e il 2024 sono stati particolarmente difficili per l’industria dell’intrattenimento interattivo, con molti studi che hanno chiuso i battenti e licenziamenti di massa diventati una triste realtà per molti sviluppatori. In mezzo a questo panorama desolante, è arrivata una decisione X-Box La chiusura di questi studi ha aggiunto un nuovo capitolo alla crisi in cui versa il settore.

La giustificazione che ha fornito X-Box Per queste chiusure si concentreranno sui titoli più importanti BethesdaCiò indica che gli studi interessati non sono più necessari per i loro piani futuri. Questa spiegazione, sebbene possa avere un certo senso dal punto di vista aziendale, non ha mancato di provocare panico e confusione tra i dipendenti e i seguaci di questi studi. Nel caso Giochi di case rotondeLa notizia della chiusura è stata accompagnata dalla notizia che l’azienda assorbirà ZeniMax Studios in linearesponsabile del gioco The Elder Scrolls in linea. Sebbene questa misura possa garantire una certa stabilità ad alcuni dipendenti, è comunque un momento di transizione e cambiamento per tutti i soggetti coinvolti. Vicino Pilastri di AustinSoprattutto dopo l’uscita del gioco caduta rossa, cosa che alcuni hanno ritenuto comprensibile data l’accoglienza meno favorevole di tale titolo. Tuttavia, vicino Giochi di tango È stato accolto con sorpresa e delusione, soprattutto dopo i suoi precedenti successi con la saga Il male interno E l’acclamato Corsa pesante. READ Queste sono applicazioni fornite dalla NASA