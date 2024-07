Pilota in pensione incoronato con il “doppio” di Hemingway.

MIAMI (EFE).- David ‘Pat’ Masterson, un pensionato di 71 anni di Daytona Beach, in Florida, è stato incoronato domenica vincitore del tradizionale concorso di Key West (Florida) come lo scrittore americano a lui più simile. Ernest Hemingway.

Masterson, un ex pilota di elicotteri, ha gareggiato contro altri 121 candidati in una rigorosa competizione di tre round culminata in un’emozionante resa dei conti allo Sloppy Joe’s, il ritrovo preferito del celebre autore e vincitore del Premio Nobel per la letteratura (1954) quando viveva nel Stati Uniti. città.

La sua vittoria, ottenuta al decimo tentativo, è stata una testimonianza non solo della sua somiglianza fisica con Hemingway, ma anche del loro comune spirito di avventura, ha osservato.

“Come Hemingway, ho sete di vita e cerco l’avventura”, ha detto Masterson in una dichiarazione rilasciata dal Florida Keys News Bureau.

“Mi piace volare, andare in moto, saltare dagli aerei, quel genere di cose”, ha aggiunto “Hemingway era un uomo molto avventuroso e lo ammiro per questo”.

concorrenza

La competizione è iniziata con i round preliminari giovedì e venerdì, con i concorrenti vestiti con abiti casual, atletici o da pescatore nel tentativo di emulare il personaggio duro che Hemingway adottò nei suoi ultimi anni.

Nel round finale di sabato sera, i concorrenti hanno mostrato le loro imitazioni di Hemingway davanti a una folla vivace che sventolava cartelli e applaudiva le loro migliori scelte.

Masterson è salito alla ribalta eseguendo una parodia del tema di Garth Brooks “Friends in Low Places”, impressionando una giuria composta interamente da precedenti vincitori del concorso.

Il nuovo “Papa”, come veniva chiamato Hemingway, diceva di scrivere poco e di condividere altre caratteristiche con il romanziere.

Una foto fornita dal Florida Keys News Bureau mostra gli attuali partecipanti al concorso per scegliere l’uomo che più somiglia a Ernest Hemingway che spinge tori di legno montati su ruote durante la famosa “Run of the Bulls” a Key West, in Florida. EFE/Andy Newman/Florida Keys News Bureau

“Mio padre era molto simile al padre di Hemingway. Mi ha insegnato tutto sulla vita all’aria aperta, sulla pesca e su come prendermi cura del nostro ambiente ed esserne un buon amministratore”, ha aggiunto.

Tra il chiassoso pubblico di Sloppy Joe c’era la celebre chef Paula Deen, il cui marito Michael Grover aveva già vinto un concorso simile nel 2018.

“I giorni di Hemingway”

Il concorso L’uomo che assomiglia di più a Hemingway, che quest’anno celebra la sua 43a edizione, è uno dei momenti salienti del festival Hemingway Days e dell’estate nelle Florida Keys.

L’evento di quest’anno è coinciso con il 125° anniversario della nascita di Ernest Hemingway (1899-1961), avvenuta il 21 luglio.

Hemingway trascorse lunghi periodi a Key West, soprattutto in inverno, dalla fine degli anni ’20 fino alla fine degli anni ’30.

Lì scrisse alcuni dei suoi classici più duraturi, tra cui Per chi suona la campana (ambientato durante la guerra civile spagnola) e Avere e non avere.

La sua vecchia casa e il suo studio sono stati conservati come museo, consentendo ai visitatori di Key West di esplorare gli spazi in cui ha creato capolavori come “Per chi suona la campana” e “Il vecchio e il mare”.