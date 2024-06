Piloti di Formula 1 con il maggior numero di podi consecutivi

Con il suo primo podio nel 2024, in Spagna, Lewis Hamilton ha rafforzato la sua piattaforma Registra stagioni consecutive sul podio In almeno una gara, e sono ormai 18 anni in cui è arrivato tra i primi tre in un Gran Premio.

Nel caso di Hamilton rappresenta anche un altro record: è salito sul podio in tutte le sue stagioni in Formula 1, dal debutto alla McLaren nel 2007 fino alla stagione attuale, che sarà l’ultima con la Mercedes. I podi sono stati ottenuti ogni anno da altri piloti, ma con molte meno stagioni.

Chi sono gli altri piloti che hanno avuto una serie davvero impressionante di podi consecutivi? Lo vedremo nell’elenco qui sotto.

Salgono sul podio i piloti con il maggior numero di stagioni consecutive di Formula 1

Lewis Hamilton: 18 stagioni consecutive sul podio (2007-2018) Michael Schumacher: 15 stagioni consecutive sul podio (1992-2006) Sebastian Vettel: 14 stagioni consecutive sul podio (2007-2021) Nigel Mansell: 12 podi consecutivi (1981-1992) Gerhard Berger: 12 stagioni consecutive sul podio (1986-1997) Fernando Alonso: 12 stagioni consecutive sul podio (2003-2014) Alain Prost: 11 stagioni consecutive sul podio (1981-1991) Ayrton Senna: 10 stagioni consecutive sul podio (1984-1993) David Coulthard: 10 podi consecutivi (1994-2003) Ralf Schumacher: 10 stagioni consecutive sul podio (1997-2006)

Il prossimo pilota a entrare in questa lista sarà Max Verstappen, che è salito sul podio in Formula 1 per nove anni consecutivi, dal 2016 al 2024, e che nel 2025, salvo grandi sorprese, sarà alla sua decima stagione consecutiva sul podio. .

Altri piloti con serie attive sono Charles Leclerc e Carlos Sainz, che sono sul podio da sei anni e puntano al settimo posto nel 2025. Da parte loro, Sergio Perez e Lando Norris hanno trascorso cinque stagioni consecutive sul podio, a partire dal 2020. al 2024. Un altro pilota che potrebbe aumentare il suo record nel 2025 è George Russell, che è sul podio da quattro anni (2021-2024).

I 18 anni di Hamilton sul podio in Formula 1 sono anche un record per il numero di stagioni sul podio ottenute, consecutive o meno. Anche Schumacher occupa il secondo posto in quella classifica, essendo salito sul podio per 16 anni, 15 consecutivi nella sua prima fase in Formula 1 (dal 1992 al 2006 senza sosta) e uno nella seconda fase. Lì, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen condividono il terzo posto.

Salgono sul podio i piloti con più stagioni di Formula 1

Lewis Hamilton: Podio in 18 stagioni di F1 Michael Schumacher: podi in 16 stagioni di Formula 1 Sebastian Vettel: podio in 14 stagioni in Formula 1 Fernando Alonso: podi in 14 stagioni di Formula 1 Kimi Raikkonen: podio in 14 stagioni in Formula 1 Nigel Mansell: podio in 13 stagioni di Formula 1 Riccardo Patrese: podi in 12 stagioni di Formula 1 Alain Prost: podio in 12 stagioni in Formula Uno Gerhard Berger: il podio è arrivato in 12 stagioni di Formula 1 David Coulthard: podi in 12 stagioni di Formula 1 Rubens Barrichello: podi in 12 stagioni di Formula 1

Ayrton Senna è salito sul podio in 10 stagioni in Formula Uno, lo stesso numero di Chico Perez e uno in più di Max Verstappen.