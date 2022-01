Pinocchio: Spettacolo dal vivo con Roberto Benigni nelle sale 20 gennaio Video Farándula nndc | Luci

Il 2022 porta grandi notizie per i fan della settima arte. Il 20 gennaio apparirà in bacheca nazionale il nuovo adattamento della fiaba classica “Pinocchio”, che ha preso vita nelle mani del regista italiano Matteo Garrone e ha come protagonista il premio Oscar “La vita è bella” Roberto Benigni.

Dopo la sua ultima interpretazione in “To Rome with Love” di Woody Allen 15 anni fa, Benigni torna sul grande schermo nei panni di un anziano falegname che desidera avere un figlio e decide di scolpire una bambola di legno realistica. Tuttavia, la gioia dell’uomo si sgretola quando scompare dopo essere uscito di soppiatto dalla scuola per assistere a uno spettacolo di marionette.

La classica storia di una bambola di legno prende una svolta radicale in questo rivoluzionario remake che ha ottenuto ottime recensioni per essere il miglior adattamento cinematografico di Pinocchio di tutti i tempi. Persino, È stato nominato per l’Oscar 2021 per il miglior trucco e acconciatura e i migliori costumi.

La versione di Garrone è molto simile a una storia per tutta la famiglia, perché rivive la magia delle antiche favole.

Girato in location italiane e con una troupe locale, le avventure di questa bambola di legno vengono ricreate in un ambiente di miseria e sporcizia mentre scopre il mondo e il male degli uomini. Solo una fata lo salverà dalla morte due volte e agirà amorevolmente verso di lui.

Video consigliato

‘Neymar: The Perfect Mess’: guarda il trailer ufficiale della serie di documentari

‘Neymar: The Perfect Mess’: guarda il trailer ufficiale della serie di documentari