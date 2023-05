Pipas USA lancia una campagna pubblicitaria su media e radio stranieri Che cerca, per tutto il mese di giugno, di attirare l’attenzione con tutto ciò che contiene tubo kat come un eroe. Attraverso questa iniziativa, l’ente senza scopo di lucro che rappresenta gli interessi dei produttori di semi di girasole americani si impegna a favore dell’umorismo e del naturalismo Aumentare il consumo di semi di girasolesoprattutto tra i Millennials e la Generazione Z.

Con Pipas USA, i meme scendono in strada

Pipas USA è impegnata in una campagna esterna No Nature Enhanced Additives per promuovere un prodotto naturale come i semi di girasole. Per farlo, ascolta i giovani stanchi di messaggi trasgressivi e ripetitivi, e utilizza una campagna ad alto contenuto visivo basata su nuovi codici linguistici semplici e comici tipici della Gen Z, come meme. In questo modo, diverse tettoie presenti nei punti principali della capitale durante il mese di giugno mostreranno uno degli eroi dei social network Pipas USA (quieromispipas): El Gato-Pipa, con lo slogan “Quanto sono deliziosi i semi di girasole”, ha criticato la pesante pubblicità.Ay difende il naturalismo: “Perché il pubblico deve essere sempre fuori portata? Io dico, miao”.

Campagna radiofonica senza espedienti pubblicitari

La campagna Pipas USA sarà trasmessa anche in radio durante il mese di giugno sulle emittenti per eccellenza a cui si rivolge Obiettivo giovanotto. Lo faranno con un cuneo prodotto in uno stile più puro basso costoSemplice e onesto, “Perché i semi di girasole sono così naturali che non hanno bisogno di trucchi, nemmeno a livello pubblicitario”. La campagna radiofonica si completerà con le dirette sui format radiofonici in programma Ora di punta.

#NormalizeNatural

Con la Generazione Z sta emergendo una tendenza alla ricerca della natura lontana da filtri e immagini perfette. I più giovani optano per la spontaneità, intendendo i social network come un megafono del sociale e un luogo dove mostrarsi per quello che si è. Per questo motivo, la campagna 2023 Pipas USA è stata sviluppata da Omnicom PR Groupruota attorno al concetto di “facciamo normale normale”, Critica del “postureo” così impiantato E approfitta di questo punto in comune che i semi di girasole e il più piccolo: naturale.