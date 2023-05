Piqué ha visto viaggiare su un volo low cost per l’Italia, e perché?

Dopo aver rotto con il cantante colombiano Shakira e aver lanciato il suo progetto di successo “King’s League”, L’ex calciatore Gerard Piqué fa notizia praticamente ogni giorno. Questa volta, ha dato molto di cui parlare visto che è stato visto volare nella classe popolare.

“Mentre Shakira viaggia su un aereo privato, Piqué si reca in Italia con un volo commerciale low cost Cos’è successo Piqué, hai problemi finanziari o è karma? Un netizen ha scritto che, nonostante i suoi sforzi per non farsi notare, ha notato la presenza dello spagnolo.

Non ci è voluto molto perché arrivassero i commenti di coloro che erano rimasti sorpresi E scherzano sul fatto che Shakira lo abbia portato su un aereo privato. Come quelli che dicono che è normale Qualcuno a cui piace uscire dalla norma.

“Per favore, se Piqué regala 50 milioni di euro al Barça, ovviamente i soldi non sono un problema”, “Viaggerà economicamente, ma è contento di non essere avvelenato”, “Journey to Go Unheeded”, “Destiny Unforgiving”Altri contengono commenti letti.

Qual è il motivo del tuo volo?

I giornali spagnoli lo hanno descritto come forse un viaggio d’affari espressoSiccome la sua destinazione era Milano, ha viaggiato da solo, quindi l’hanno escluso come viaggio di piacere, lo ha fatto giovedì, un giorno dopo la semifinale di Champions League ‘Derby della Madonina’, quindi non pensano che sia per via di questioni calcistiche.

Un’altra coincidenza non sfuggita ai netizen PQ ha fatto il viaggio lo stesso giorno in cui la sua ex compagna Shakira ha pubblicato il suo nuovo singolo “Acrostic”. Non ne ha parlato perché era dedicato ai suoi due figli, Sasha e Milan.

Per quanto riguarda la nuova canzone di Shakira, “Acrotigo” è già decollata più di un giorno dopo la sua prima ed è la numero uno al mondo su YouTube, accumulando più di sette milioni di visualizzazioni e oltre 50.000 commenti. Lettera.