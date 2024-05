Pirlo vola alto in Italia

Andrea Pirlo rischia la promozione in Serie A. Il 44enne allenatore italiano ha rilanciato una squadra storica come la Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B, la seconda divisione italiana. Il 14 agosto è iniziata la terza avventura di coach Flera dopo le panchine della Juventus e del club turco del Karagümrük.

Vittoria nella prima giornata contro Ternana E’ un trompe l’oeil. Il secondo ha impiegato un po’ ad arrivare dopo otto partite. Una penalità di due punti ha gettato nuvole scure per una squadra che dovrebbe finire costantemente tra i primi otto. Questo è esattamente quello che è successo nella seconda vittoria contro il… Cosenza La svolta ha aggiunto altre cinque vittorie in sette partite. La squadra ha ritrovato la forma e alla 17a giornata è arrivata decima prima dei playoff. Dieci giorni di viaggio impegnativi li hanno visti raccogliere 9 punti su 30, lasciando i secondi classificati europei nel 1992 sull’orlo della retrocessione.

Birlo E i suoi studenti non hanno avuto l’ultima parola. Una volta arrivato il momento della verità, la squadra ha ripreso velocità di crociera fino alla fine della stagione Quattro vittorie di fila Ancora tre e le ultime tre giornate potrebbero accontentarsi di un playoff e finire settimo.

Playoff in Italia

L’Italia già lo sa Birmania E il Como di Cesc Fabregas sarà nel massimo campionato nazionale il 24/25. Adesso bisognerà sapere il terzo nome dei playoff a sei squadre. Venezia E Cremonese Si sono assicurati un posto in semifinale senza sapere quale avversario apparirà ai quarti: Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia. Se gli uomini di Pirlo passano il turno giocheranno contro i veneti. Gli italiani, insieme agli spagnoli Estanis Petrola e Gerard Yepes, hanno sollevato l’aereo con i gol del veterano Manuel Di Luca e hanno salvato Stankovic dall’assalto alla Serie A.

