“Pirruris” Luis de Alba si sta riprendendo dopo l’operazione

L’operazione di Luis de Alba ha avuto successo, secondo sua moglie Abigail Alfaro.

L’operazione, consistente in una sostituzione dell’anca e una ricostruzione del femore, è stata eseguita a Guadalajara.

In realtà l’hanno acceso ieri (fine settimana). È andato tutto bene, il risultato per i medici è stato favorevole, sì un po’ difficile, ma alla fine è favorevole.

“Louis si è svegliato molto ottimista, era di buon umore, stava molto meglio perché prima soffriva molto e ora il suo dolore è davvero cambiato”, ha detto Alfaro in un’intervista.

Mercoledì scorso, de Alba si è ritirato durante una visita a Monterrey, Nuevo Leon.

Il calcolo risultante della residenza ammontava a 30.000 pesos, cifra coperta dalla sua famiglia. Poiché non risiede lì, Alvaro ha cercato la possibilità di operare a Città del Messico.

Tuttavia, i suoi piani sono cambiati grazie al medico Julio Ramos, che si è offerto di portare l’attore a Guadalajara.

“Il dottor Julio mi ha detto che era un intervento chirurgico su di lui. Le cose sono accadute in un modo che mi fa davvero credere che gli angeli siano sulla terra. Non me lo sarei mai aspettato, ero così triste a Monterey che Lewis si è infortunato senza essere in grado di risolvere la situazione e andare avanti con la situazione. Quando ha presentato questo non ne ho dubitato”.

“El Pirrurris” dovrebbe tornare a camminare oggi e, se tutto andrà bene, verrà dimesso dall’ospedale tra una settimana. Tuttavia, continuerai a riprenderti a casa.

“Andiamo per gradi, c’è il rischio che la ferita si infetti e si possa formare un coagulo. Ci sono ancora situazioni che richiedono attenzione perché si tratta di un intervento importante: l’hanno aperto dal ginocchio al gluteo”, disse Alfaro.

Il denaro raccolto verrà inviato tramite la pagina GoFundMe Per coprire le spese successive Necessario come parte del processo di miglioramento del comico.