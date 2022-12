“Pitbull” aggressivo? Le classifiche includono medaglie in Italia » Soccer Press

22 dicembre 2022 giovedì

Il difensore cileno è comparso in una curiosa classifica elaborata da Sky Sport dei calciatori con la più alta media di ammonizioni registrata in Serie A in Italia. Garry è stato incluso nella lista, anche se non ha raggiunto la top 10 dei giocatori più aggressivi del Calcio.

Gary Medell è diventato un punto di riferimento e un punto fermo per il Bologna in Serie A negli ultimi tempi. Tuttavia, si distingue sempre per il suo temperamento e le gambe forti. In quanto tale, è stato inserito nelle file di interesse per quanto riguarda il campionato italiano.

Mezzi autorizzati Gioco del cielo Ha stilato una lista dei 26 giocatori più aggressivi con più cartellini registrati nel Calcio. In questa lista, il difensore cileno è apparso al 15° posto, segnando 9,5 dopo essere stato ammonito otto volte e aver ricevuto un doppio cartellino giallo, che gli è valso un cartellino rosso.

La lista particolare è comandata dal difensore dell’Hellas Verona, Federico Ceccherini, che senza dubbio prende questa classifica con 10 ammonizioni, un doppio giallo e un cartellino rosso dritto.

“Pitbull” è diventato un giocatore più intelligente nel tempo e controlla meglio il suo temperamento, anche se si distingue sempre per i suoi cartellini gialli. Si noti che il nuovo DD Thiago Motta si schiera con il cileno come centrocampista di supporto per il ‘rossoblu’.