Pitchfork si unisce a GQ: quando “Music Media” diventa “Men's Media”

Quasi tre decenni dopo la sua nascita, Pitchfork, la rivista musicale più influente dell'era di Internet e con il potere di creare o distruggere le carriere degli artisti, sarà assorbita in un'altra pubblicazione, una rivista di moda e lifestyle maschile.

Pitchfork, un sito amato come uno dei veri centri di gravità della musica moderna e famoso per le sue recensioni quotidiane di album valutati da 0,0 a 10,0, si unirà a GQ, ha annunciato mercoledì la società madre Condé Nast.

Almeno 12 dipendenti sono stati licenziati, hanno detto all'Associated Press in condizione di anonimato tre persone coinvolte, affermando che la situazione è ancora in corso. Dieci di loro facevano parte della redazione, lasciando un team permanente di otto persone.

La decisione è arrivata dopo quella che Anna Wintour, chief content officer di Condé Nast, ha definito “un'attenta valutazione delle prestazioni di Pitchfork”. Wintour ha affermato che la mossa è stata “il miglior percorso da seguire per il marchio in modo che la nostra copertura musicale possa continuare a prosperare all'interno dell'azienda”.

Mentre Pitchfork passa alla sua nuova impostazione, vale la pena chiedersi se molti considerano la scoperta delle canzoni la funzione primaria del giornalismo musicale, e quale è il ruolo di scrivere di musica quando le persone possono trovare i loro artisti preferiti seguendo i consigli dei social media o ascoltando 15 secondi di una canzone in una playlist popolare?

Da strumento musicale a mezzo dedicato agli uomini

Ryan Schreiber era impiegato in un negozio di dischi quando fondò Pitchfork nel 1996, originariamente un blog musicale indipendente ispirato alle fanzine (pubblicazioni generate dai fan), che trasformò in “la voce più fidata nella musica”, come recita lo slogan.

Pitchfork è nato nell'era dei CD, con gusti esigenti e una cura impareggiabile, ha guidato gli appassionati di musica attraverso l'era degli mp3 e della condivisione di file da utente a utente su Napster e ha raggiunto l'era dello streaming. In quel periodo, la sua voce è passata dal sarcastico al perspicace (spesso entrambi allo stesso tempo) e il suo ambito di copertura si è adattato al momento attuale. Schreiber ha venduto Pitchfork a Condé Nast nel 2015.

“Alla fine degli anni 2000, la cultura alternativa era diventata sempre più consolidata e conosciuta, e il suo approccio artigianale alla vita, incentrato su produzioni su piccola scala, stava sostituendo le glamour produzioni di massa del decennio precedente”, afferma Laura Snapes, vicepresidente musicale. al Guardiano. Editore e collaboratore di lunga data di Pitchfork.

“Pitchfork era ben posizionata per guidare e invertire questo cambiamento”, afferma Snapes. “Sono diventati gli storici di riferimento per questo momento e avevano la legittimità… Puoi vedere le grandi radici di questa cultura nel sito.”

La critica musicale della NPR Anne Powers afferma che Pitchfork svolge un ruolo cruciale nei media del 21° secolo perché è una pubblicazione musicale piuttosto che un semplice sito generale con una sezione musicale. Ciò significa che i suoi autori esperti sono stati in grado di approfondire la copertura e le critiche, evidenziando “una scrittura musicale intelligente, coinvolgente e genuinamente appassionata per gli appassionati di musica”, piuttosto che concentrarsi esclusivamente su ciò che potrebbe attrarre un pubblico di interesse generale. Il tempo in cui il giornalismo musicale scompare.

“Pitchfork è diventato anche uno splendido spazio per la diversità”, afferma Powers. “È diventato uno spazio in cui c'erano molti scrittori straordinari, persone di colore, che coprivano pop, R&B, musica sperimentale e world music con la stessa passione e dedizione che coprivano il genere indie rock da cui (la pubblicazione) è nata.”

Dice che la decisione di spostare Pitchfork su GQ gli ricorda la cultura delle riviste musicali degli anni '90, dove gli inserzionisti classificavano pubblicazioni come SPIN, Rolling Stone, Vibe e Blender come interessi maschili. “Sembra davvero una battuta d'arresto”, dice Powers.

“La musica è molto più di un semplice interesse per gli uomini o un'attività ricreativa”, afferma Snapes. Pitchfork ha prestato un'attenzione critica stretta e sostenuta a molti generi musicali diversi e a molti campi diversi. “Non sono sicuro di come ciò potrà coesistere con la vendita online di articoli come gli aspirapolvere.”

Cambiamenti in arrivo

Mercoledì, la maggior parte dei dipendenti di Pitchfork ha ricevuto un collegamento a un incontro obbligatorio di 15 minuti con Wintour, hanno detto all'AP tre persone coinvolte. Ciò ha portato ad una catena di eventi in cui alla maggior parte delle persone interessate è stato detto che il loro ultimo giorno in azienda sarebbe stato venerdì.

Negli screenshot di un canale pubblico Slack a cui hanno avuto accesso i dipendenti di Condé Nast, ottenuti dall’AP, Melissa Consorti, vicepresidente di Condé Nast, ha scritto mercoledì: “Pitchfork non scomparirà come marchio”.

“Questa non è una cosa terribile per noi: GQ e P4K erano l'uno nella stessa corsia dell'altro e questo ci rende più facile usarli in modo complementare”, ha detto, usando l'abbreviazione comune di Pitchfork. “Penso che questo aiuterà solo a far sembrare P4K più grande e più riconoscibile nel lungo termine.”

“Pitchfork non verrà chiuso né rinominato GQ e, dal punto di vista del cliente e dell'utente, tutto sembrerà uguale”, ha continuato Consorti giovedì. In un altro canale pubblico di Slack, Joanna Melissakis, responsabile delle vendite e della bellezza di Condé Nast, ha scritto: “Pitchfork rimarrà un marchio indipendente, ma la struttura organizzativa interna sta cambiando”.

Un rappresentante di Condé Nast ha rifiutato di parlare con l'Associated Press in merito. Tuttavia, il redattore Audience Development di Condé Nast ha condiviso…

Un panorama musicale in continua evoluzione

Gareth Pacey, cantante della band indie gallese Los Campesinos!, è uno dei tanti musicisti che hanno postato su Pitchfork in seguito alla notizia dei loro cambiamenti. La sua band ha ricevuto recensioni positive dalla pubblicazione, ma anche quelli con punteggi bassi hanno ricordato di averla elogiata.

“C'è stato un periodo in cui, se Pitchfork diceva qualcosa di buono, pensavo che fosse buono. E se criticavano qualcosa, probabilmente non mi prendevo la briga di ascoltarlo”. creare una tendenza e far sembrare qualcosa rilevante.” connessione con se stesso.”

Nel 2021, la chitarrista Jasmine Williams stava pensando di lasciare la musica quando una recensione positiva di Pitchfork ha ravvivato le sue speranze. “Ero pronta per il livello successivo, ma non è successo”, ricorda. Successivamente, Sam Sodomsky di Pitchfork ha recensito il loro album “Urban Driftwood”.

Poi c'è stata una valanga di stampa. “Penso davvero che sia a causa della recensione di Sam”, dice Williams. Williams ha notato che i musicisti sono preoccupati per il futuro del sito perché “le persone si fidano di Pitchfork più degli altri media”.

Quando si tratta della sua band, Pacey dice che Pitchfork ha influenzato il modo in cui il pubblico li vedeva. “Non siamo mai stati una band alla moda”, dice. “E poi il fatto che Pitchfork ci abbia supportato fin dall'inizio, penso che abbia rimodellato il modo in cui le persone pensano a noi.”

Riteneva che i musicisti indipendenti avrebbero perso copertura in questo nuovo panorama editoriale.

“Sembra banale, ma Taylor Swift non ha twittato la sua delusione per la chiusura di Pitchfork, giusto? 'Sono una band emo con 5.000 follower che hanno ottenuto un punteggio di 7,6 e ne sono stati orgogliosi negli ultimi due anni,' dice. 'Saranno gli artisti indie e sperimentali che soffriranno'”.