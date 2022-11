Più circolare, di seconda mano e nuova linea sportiva

Andando avanti con i suoi valori consolidati di trasparenza e sostenibilità e il desiderio di lavorare per far avanzare l’industria della moda verso un nuovo paradigma più impegnato nei confronti dell’ambiente e delle persone, l’azienda spagnola di moda sostenibile Ecoalf ha appena presentato il suo primo rapporto di sostenibilità . Un documento in cui hanno voluto rivelare l’impatto delle loro operazioni nell’ultimo anno e che hanno utilizzato anche per presentare i pilastri del loro nuovo piano quinquennale di crescita strategica, fino al 2027.

Lungi dall’essere il risultato di due azioni svolte in parallelo e indipendentemente, il fatto che Ecoalf abbia beneficiato della pubblicazione di questo primo rapporto di sostenibilità per presentare i punti chiave della nuova roadmap è una diretta conseguenza del cambio di strategia operato da il suo Consiglio di Amministrazione. I manager hanno deciso di implementare le loro operazioni, come parte fondamentale ed essenziale di quel nuovo piano strategico che l’azienda di moda spagnola sta già mettendo in atto. Un cambiamento che li avrebbe portati, come hanno avuto il compito di spiegare dal loro consiglio di amministrazione, ad abbandonare il tradizionale modello aziendale prevalente tra le aziende della moda e del tessile, per e in linea con i propri valori e obiettivi. In sostanza, continuare a prendere decisioni aziendali e strategiche per il futuro dell’azienda, sulla base di criteri di sostenibilità che non solo consentiranno loro di continuare a guidare il cambiamento verso un’industria della moda meno inquinante, ma allo stesso tempo miglioreranno la redditività e miglioreranno le loro operazioni.

Fonte immagine: Javier Goyeneche, Presidente e Fondatore di Ecoalf.

Lo stesso Javier Guinichi, presidente e fondatore di Ecoalf, spiega introducendo il contenuto di questo rapporto – il piano strategico dell’azienda spagnola. In questo senso, aggiunge Goyeneche, il primo di questi impegni particolarmente rilevanti sarà “circolare, dal design del prodotto”, mentre l’altro sarà quello di cercare di “adempiere all’impegno di B Corp NET ZERO entro il 2030”. Due obiettivi per “implementare un piano globale che includa tutte le parti dell’azienda”, per “misurare l’impatto di tutto ciò che facciamo, per ogni prodotto, come ci muoviamo, ecc.” Un piano è anche “accompagnato da un significativo sviluppo dei sistemi che ci consentono di monitorare tangenzialmente questo impatto in tutti i reparti e in tutta la nostra attività”, in modo che “vedremo dove possiamo migliorare e come raggiungere” per raggiungere quei obiettivi. Nonostante questi lodevoli obiettivi, la grande domanda è “come possiamo crescere in modo sostenibile e ordinato” e “senza infrangere nessuno dei nostri principi e valori, quelli che ci hanno portato qui”, aggiunge Goinichi. “Questa è la grande sfida, come sostenere questa crescita, ma fare le cose meglio ogni giorno, senza scorciatoie, senza trappole”. “In definitiva è una questione globale, come cresciamo, ma in un modo che è pienamente coerente con i nostri principi”.

La risposta a questi dubbi è annunciata da Carolina Blázquez, direttore dell’innovazione e della sostenibilità dell’azienda, che dichiara, come soluzione, che “per fare questo, per potersi espandere come azienda, non solo nella parte gestionale, ma in tutto ciò che riguarda gli standard ESG e la circolarità, ci siamo resi conto che dovevamo incorporare un importante sviluppo nella digitalizzazione”. Un impegno il cui obiettivo è quello di raggiungere “che internamente ogni dipartimento possa prendere decisioni basate non solo sui risultati economici, ma anche su tutto ciò che riguarda gli impatti ESG e il mainstreaming, con l’idea di poter raggiungere una doppia responsabilità”, basata su standard finanziari e ambientali, sociali e di corporate governance. In questo modo, c’è un “cambiamento di paradigma nel modo in cui operiamo, perché quello che vogliamo è avere una gestione sostenibile globale, in termini di ESG e circolarità”. “Questo è qualcosa di completamente nuovo e dobbiamo raggiungere”, sottolinea Blazquez, “che le persone che prendono le decisioni, e alla fine lo sono tutte, perché ogni decisione ha un impatto, capiscano che le decisioni possono essere prese solo da criteri economici , in caso contrario, devono avere una dimensione più completa”.

Fonte immagine: Carolina Blazquez, Direttore Innovazione e Sostenibilità di Ecoalf.

In breve, con questo nuovo modo di gestire il proprio modello di business, l’azienda cercherà di non misurarne l’impatto una volta implementato, ma cercherà invece di essere “in grado di misurare gli impatti prima che venga presa una decisione”, aggiunge Goinichi. Uno sviluppo in cui cercheranno di anticipare gli stessi effetti delle proprie decisioni, il cui punto di partenza si trova nella pubblicazione di questo primo bilancio di sostenibilità. Un documento che si è concluso con la raccolta di tutte le maggiori influenze dell’azienda, analizzando il momento attuale in cui si trova e tutti i progressi compiuti in termini di sostenibilità, anticorruzione, trasparenza o uguaglianza, nell’ultimo anno, con l’intenzione e quindi, da questo momento in poi, continuare a progredire, migliorare e raggiungere nuovi traguardi per l’azienda in questi stessi campi.

Un’azienda già neutrale nella fascia di emissioni 1 e 2

Partendo da un’analisi del momento attuale in cui si trova l’azienda, questo primo bilancio di sostenibilità, che comprende il periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 e che è stato redatto secondo i criteri del Global Reporting Initiative (GR ) Linee guida nell’opzione di conformità di base, finisce per fornire dati con La rilevanza riguarda in particolare la situazione in cui si trova Ecoalf, in termini sia finanziari che di sostenibilità.

Per quanto riguarda i primi, da Equalve, hanno concluso l’ultimo anno completo 2021/2022 lo scorso febbraio con ricavi per 376.791,54 milioni di euro; Il livello di fatturato ha finito per tradursi in una perdita netta di -162 mila euro. Alcuni risultati conseguiti contestualmente al fatto che l’azienda ha continuato a promuoversi nel campo della moda e nel campo della sostenibilità, insieme a una rete commerciale che ha raggiunto 1.261 punti vendita distribuiti in 33 paesi, aggiungendo nel 2021 un totale di 18 angoli Nuovo, oltre a un ponderato elenco di materiali preferiti per le sue collezioni che le ha permesso di aumentare il totale dei materiali di origine riciclata nelle sue collezioni al 74% e di ridurre al 26% i materiali non riciclati, inclusi, tra questi materiali a basso impatto ambientale, come le fibre organiche e le fibre cellulosiche.

Crediti immagine: Ecoalf.

Fornire un’analisi dettagliata di questi materiali utilizzati nello stesso rapporto e, allo stesso tempo, sono stati stabiliti gli Scope 1, 2 e 3 per le emissioni di CO2 dell’azienda, l’uso di filati di poliestere riciclato al 100%; Avendo realizzato che il 50 percento dei materiali utilizzati nelle sue collezioni 2021 erano lo stesso poliestere riciclato, secondo campioni interni; uno che il 13 per cento è stato riciclato da nylon; Oppure continuare a guadagnare slancio nel settore con una maggiore presenza e inclusione di materiali come lana e cashmere riciclati, poliestere riciclato e caffè post-consumo o pneumatici riciclati.

Nonostante tutto questo, “Il traguardo più importante, anche se potrebbe non riguardare tanto l’innovazione, che ci piace di più, ma la più importante, è catturare le nostre emissioni di CO2, ovvero ottenere il totale delle emissioni dell’intera azienda nelle fasce 1 , 2 e 3″, aggiunge Carolina Blazquez. A tal proposito, sottolinea “oggi siamo neutrali su 1 e 2, e per la fascia 3 abbiamo messo in atto una strategia di riduzione per tutti i reparti e tutte le attività”. “In termini di sostenibilità, questa è la pietra miliare più importante per l’azienda nel 2021”, aggiunge, un passo avanti che è stato fatto, poiché “proseguiamo ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, ovvero migliorare l’impatto ambientale di produrre i nostri prodotti – che include sempre più design ambientale ed è Producili con un minore impatto sull’ambiente -”.

Crediti immagine: Ecoalf.

Nuovo piano strategico al 2027

Partendo da questo background e da questo momento attuale in cui si trova Ecoalf, l’azienda ha presentato un nuovo piano strategico 2022-2027, attraverso il quale cercherà di darsi lo slancio per diventare il brand fashion e style del life leader nella sostenibilità . L’obiettivo che cercheranno di raggiungere sulla base dei propri valori fondanti, scommettendo su un equilibrio duraturo tra protezione dell’ambiente e delle persone, e risultati economici, utilizzando una clausola strategica in totale 5 impegni chiave: 1) “Continuare ad essere il standard nella moda sostenibile attraverso l’innovazione continua”; 2) “La crescita guida il cambiamento verso un consumo responsabile”; 3) “Sviluppo di nuove linee di prodotto per uno stile di vita responsabile”; 4) “Crescita sostenibile nei principali canali distributivi”. 5) Crescita nei principali mercati in Europa e Nord America.

Per realizzare con successo gli impegni che sono stati presi e firmati, Ecoalf ha fornito all’interno di ciascuno di questo elenco di 5 pilastri principali una serie di azioni che cercherà di realizzare da questo momento fino al prossimo anno finanziario 2027. Una serie di iniziative che andranno avanti, da Ecoalf, dalla creazione di più gruppi circolari, al raggiungimento di emissioni zero ed essere un’azienda netta di CO2 entro il 2030, continuando a innovare nello sviluppo e nell’innovazione di nuovi tessuti e processi, migliorando il modello di distribuzione multicanale e continuare a esplorare opportunità di crescita in Nord Europa e Nord America, e puntare sulla Spagna – il suo mercato principale in termini di fatturato – sui clienti B2B, o lanciare una nuova linea sportiva che si pone come punto di riferimento nel design e nell’innovazione sostenibile.

“Stiamo già lavorando alla circolare del cotone” e alla “prima raccolta 100 per cento riciclata” di Equal, spiega lo stesso Javier Guinichi, su alcune delle iniziative che dovrebbero vedere la luce a fine anno con l’arrivo di l’anno prossimo, secondo Carolina Blázquez, con un ingresso di Ecoalf in campo si usava “anche non si vede la luce”, ma “stiamo lavorando anche noi”, insieme a iniziative di “riforma”. Entrambi i progetti, che secondo le loro aspettative, “saranno lanciati nel corso del 2022” e prima della fine dell’anno.