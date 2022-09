Più di 36.000 famiglie potranno godere di un nuovo spazio di intrattenimento in città

Il Comune di Salta sta realizzando importanti lavori sul ponte Velez Sarsfield inferiore, per ripristinare questo spazio pubblico, con l’obiettivo di convertirlo in un nuovo parco divertimenti che sarà frequentato da oltre 36.000 famiglie. Si tratta di interventi complementari al progetto che ha iniziato la ristrutturazione del ponte, culminato lo scorso dicembre.

Gli incarichi svolti sono: il miglioramento completo con nuovi ingressi definiti, l’installazione di attrezzature urbane per lo sviluppo delle attività sportive negli stadi e per la ricreazione nei settori della piazza esistente, con illuminazione e paesaggistica.

Va ricordato che il sito del ponte Vélez Sarsfield costituisce uno sbocco di grande importanza per gli automobilisti diretti a sud verso il grande centro cittadino, essendo una struttura di comunicazione di primo piano per la sua bellezza urbana di grande valore storico, che è stata preservata e restaurata da Il municipio.

Al riguardo, il sindaco, Bettina Romero, ha affermato: “Sono questi i lavori che vengono a cambiare l’area, ovvero il ripristino di uno spazio pubblico per tutti i residenti, con un’illuminazione che dia loro maggiore sicurezza, arredo urbano e paesaggistica. Questo è quello in cui crediamo: valutare punti che non lo erano. Non ha infrastrutture per far avanzare Salta”.

Allo stesso modo, ha detto: “Sono orgogliosa di questo lavoro iniziato con il miglioramento del ponte Velez Sarsfield, che era in pessime condizioni, e attraverso il suo miglioramento abbiamo pensato anche a questo ponte basso, uno spazio municipale con un enorme potenziale. Continuiamo a investire in opere di trasformazione a Salta e nel restauro degli spazi pubblici, a beneficio dei vicini.

Queste azioni si realizzano pensando e ascoltando i bisogni della società. In questo senso Rosalia Espinosa, insegnante in pensione della scuola Jacques-Yves Cousteau, ha dichiarato: “Volevamo uno spazio ricreativo piacevole per l’intrattenimento in cui le famiglie potessero partecipare. Per questo motivo, questi lavori avviati dal comune sul ponte inferiore sono un sogno diventa realtà dopo 20 anni di attesa.

Ha aggiunto: “Vediamo che le imprese promosse dal sindaco hanno una chiara consapevolezza ambientale, che è quello che abbiamo pensato con i ragazzi nel 2003 con il progetto “Salva il ponte Velez Sarsfield”, e ha aggiunto: lo sforzo comunale e lottiamo perché tutti i vicini se ne prendono cura.

Si segnala inoltre che in questa nuova fase dei lavori, l’intervento del Comune nello spazio del ponte inferiore mira a migliorarlo e ridisegnarlo completamente, conferendogli un significato di primo piano nella costruzione dell’immagine urbana e dell’identità dell’area sud-ovest di questo punto della città.