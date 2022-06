Più di 450 milioni di dollari di rimesse

Nessun altro torneo può eguagliare questo numero. Nessuno può tenere il polso delle entità inglesi, con il potere economico che mostrano dopo aver ottenuto nomi di spicco settimana dopo settimana per decorare i loro tornei.

Quando non è nemmeno passato un mese dalla fine Champions LeagueIn un incontro conclusosi lo scorso anno, i club dei cinque maggiori campionati europei hanno rafforzato le proprie rose in vista della stagione 2022/23. E tra tutti i personaggi, uno spicca sopra gli altri: le squadre premier League Hanno speso oltre 450 milioni di dollari in impegni.

Nessun altro torneo può eguagliare questo numero. Non sono nemmeno vicini. Nessuno può tenere il polso delle entità inglesi, con il potere economico che mostrano dopo aver ottenuto nomi di spicco settimana dopo settimana per decorare i loro tornei.

Quelli con un valore superiore a 450 milioni di dollari rappresentavano il 37,11% della spesa totale per i trasferimenti di tutti i club nei cinque campionati maggiori. Il Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e LaLiga Santander, in ritardo rispetto a questa percentuale.

In totale, dall’inizio del mercato estivo, sono stati effettuati 122 movimenti per un controvalore di 1208,508 milioni di euro. Di questi, esclusi 448,49 di premier League, 284388 corrispondono a una serie (23,53%); 218.68 a Bundesliga (18,09 per cento); 141,80 a La Liga Santander (11,73%); e 115,15 a Lega francese 1 (9,52 per cento).

C’è ancora tempo prima che il mercato si chiuda per i conti corrispondenti, ma per ora è ancora premier League Distrutto e al ritmo attuale, potrebbe avvicinarsi agli 1,3 miliardi di euro spesi l’anno scorso in trasferimenti.

Contanti disponibili per i club premier League Risponde in modo molto uniforme alle entrate che ricevono dai diritti televisivi distribuiti e a un’alta percentuale di milionari che hanno il potere di incoraggiare un aumento della spesa.

Nomi come Thai Ayat Srivadhanaprabha (Leicester) Britannico Joe Louis S Daniele Levi (Tottenham) Egiziano Nassef Sawiris (Aston Villa) americana Stan Kronk (Arsenale) o arabo Sceicco MansourFornisci più denaro alle squadre britanniche.

Per questo, tra i “top ten” tra i trasferimenti più costosi di quest’estate, i club premier League Danno sei nomi: Darwin Nunez, Da Benfica per me Liverpool per 75 milioni di euro; Erling Haaland, Da Dortmund a City per 60; Fabio VieiraDa Porto per me Arsenale entro 35 Nayef AjourdDa Piovere per me West Hamanche per 35; Brendan AronsonDa Salisburgo per me Leeds contro 32.84; Diego Carlos da Siviglia a Aston Villa per 31.

Chomeni promuove la Liga

Non c’è quasi spazio per altri acquisti appariscenti da altri campionati. Naturalmente, al momento, il più costoso è Aurelien Chuamini, Il cui, di chi Real Madrid Ho pagato 80 milioni di euro Monaco. Incluso anche nella lista Federico Chiesache è costato 40 milioni Juve. Nuno MendesIl cui, di chi Parigi Saint Germain Paga 38 sportivo. S Sadio Manèche ha lasciato il Liverpool per il Bayern per 32.

Lega Santander, Se non è per il movimento Real MadridOra sarà in fondo alla lista dei tornei che hanno trascorso più tempo quest’estate. Senza quegli 80 milioni di euro investiti dal club bianconero, le squadre spagnole non avrebbero speso a fatica 61,80 milioni di euro.

Grazie a questo scambio, LaLiga non occupa l’ultimo posto. Questo è per i club Lega francese 1 Dalla Francia, che ha speso appena 110,15 milioni di euro, il 9,37 per cento del totale. Sia in Francia che in Spagna, questi numeri possono ancora variare. Piace ai club Real Madrid, Il Barcellona o il Parigi Saint-Germain, Possono ancora fare ottimi affari.

Intanto il resto delle squadre, soprattutto quelle spagnole, si sta muovendo nel mercato sulla base di acquisizioni senza costi o cessioni. È il sistema di controllo economico obbligatorio più utilizzato. Dal 2013 è stato approvato un quadro normativo con l’obiettivo di garantire la sostenibilità della competizione e dei suoi club attraverso una revisione finanziaria.

La Liga stabilisce un rigido controllo finanziario che impedisce un ritorno allo scenario di rovina economica alla fine del 20° secolo, poiché i debiti del club verso fornitori privati ​​e amministrazioni pubbliche, tra cui Tesoro e Previdenza sociale, hanno messo il calcio spagnolo sull’orlo del collasso. In ogni caso, i club spagnoli non hanno ancora premuto l’acceleratore e le loro offerte dell’ultimo minuto sono ancora sconosciute.

La serie A aumenta la spesa

Anche il resto dei campionati discende dalla Premier League inglese e solo la Serie A sembra seguire l’esempio. Sì, anche da lontano. In totale, i club italiani hanno speso 284.388 milioni di euro, ovvero il 23,53% degli acquisti totali del continente. Le spese sono state distribuite a diverse squadre. Infatti, tra i primi dieci che hanno investito più acquisti tra tutte le squadre d’Europa, un solo italiano, l’Atalanta, è il decimo dopo aver speso 42 milioni di euro.

Nelle retrovie Juventus 11° con 40 milioni di euro, Napoli 13° con 36, Sassuolo 16° con 28, Hellas Verona 20° con 20.20. Ma sono tutti lontani dai club inglesi che dominano le prime posizioni.

L’entità che ha speso di più finora è il Liverpool. In totale restano 85,79 milioni di euro per Darwin Nunez, Fabio Carvalho e Calvin Ramsay. Il Real Madrid occupa il secondo posto con 80 milioni di euro. Tra le prime dieci ci sono altre quattro squadre inglesi: Manchester City (60 milioni di euro), Leeds United (57,84), Aston Villa (54,50) e Arsenal (44,86).

Per ora i numeri non mentono. La Premier League prende la torta. Ancora una volta le sue firme

Spese di trasferimento da 5 importanti università .1. Liverpool: 85.79 .Due. Real Madrid: 80 .3. Manchester 60 .4. Leeds United: 57.84 .5. Borussia Dortmund: 55 .6. Aston Villa: 54.50 .7. Bayern Monaco: 50.50 .8. Arsenale: 44.86 .9. Olimpico Marsiglia: 43.40 10. Atalanta: 42 Undici. Juventus: 40 12. Parigi Saint-Germain: 38 13. Napoli: 36 14. West Ham: 35 quindici. Etracht: 3. 4 16. Tottenham: 29.20 17. Il nuovo castello: 17.50 18. Sassuolo: 28 19. Southampton: 24 venti. Inter: 23’60 Ventuno. Hellas Verona: 20.20 22. Wolfsburg: 17.50 23. Wolverhampton: 16.70 24. lente: 16 25. La mia casa: quindici 26. Bayer Leverkusen: 13 27. Udinese: 13 28. Empoli: 12.70 29. Milano: 12 30. vera comunità: 12 31. Lipsia: 12 32. Brighton: 11.60 33. Monsa: 11.50 3. 4. Salernitana: 10.98 35. Bologna: 10 36. Magonza: 8.80 37. Torino: 8.80 38. Schalke: 7.98 39. Lazio: 7.10 40. Almeria: 7.10 41. Atletico Madrid: 6.50 42. Celtico: 5 43. Augusta: 5 44. Colonia: 4.75 Quattro cinque. Sampdoria: 4.50 46. Strasburgo: 4.50 47. Olimpico Lione: 4.25 48. Unione Berlino: 4 49. Valenzano: 4 cinquanta. Elche: 4 51. Stoccarda: 3.60 52. Stadio di Reims: 3.50 53. vedere: 3.50 54. Spezia: 3.50 55. Getafe: 3 56. Maiorca: 3 57. bello – buono: Due 58. Hertha Berlino: Due 59. Valladolid: 1.20 60. Cadice: 1 61. Cremonese: 500.000 READ Fox soffoca sui tiri liberi e Charlotte vince con il minimo