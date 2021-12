Più di 7.000 voli sono stati cancellati in tutto il mondo a causa dei progressi di omicron

Il governo britannico sta studiando la possibilità di mobilitare squadre di vaccinazione Covid “porta a porta” come alternativa all’attuazione di nuove restrizioni contro la diffusione della variante dell’omicron, Responsabile dell’aumento dei casi giornalieri a 122.196 registrati nel fine settimana.

Come ha rivelato The Mail on Sunday, Boris Johnson sta valutando di estendere il programma pilota “porta a porta” lanciato a Ipswich, nella contea di Suffolk, ad altre aree con tassi di vaccinazione inferiori alla media in Inghilterra.

Per un mese, squadre speciali del Servizio sanitario nazionale (NHS) hanno visitato aree come Westgate a Ipswich, con uno dei livelli di vaccinazione più bassi del paese, cercando di convincere i vicini riluttanti e di offrire il trasporto gratuito ai centri sanitari. Vaccinazione. In altre zone, come nel Norfolk, squadre di “vaccinatori di comunità” sono state dispiegate a bussare alla porta con lo stesso scopo.

Boris Johnson dovrebbe annunciare lunedì le prossime misure contro il Covid alla luce delle celebrazioni di fine anno, di fronte alle crescenti pressioni dell’ala intransigente del Partito conservatore per non imporre nuove restrizioni. Quasi un centinaio di parlamentari conservatori si sono ribellati una settimana fa contro l’introduzione di un “passaporto Covid” per entrare nelle discoteche e negli stadi.

L’introduzione di nuove restrizioni richiederebbe la convocazione del Parlamento nel bel mezzo della pausa natalizia ed esporrebbe il premier a una maggiore opposizione tra le sue fila, nel bel mezzo di una crisi politica per lo scandalo Partygate (partiti Covid tenuti a Downing Street durante la restrizioni 2020). Il presidente della Camera dei Comuni, Acting Lindsay Hoyle, è in trattative con il governo per determinare se sia necessario invitare i parlamentari alla riunione.

Johnson è in attesa degli ultimi dati sull’evoluzione dell’epidemia. La scorsa settimana ho deciso di non imporre nuove restrizioni alla luce di un rapporto dell’Imperial College di Londra che concludeva che i rischi del trattamento ospedaliero con la variante omicron sono inferiori fino al 40% o al 45% rispetto alla variante delta.

In questa occasione il Presidente del Consiglio può contare sul doppio aumento (46% e 39%) della somministrazione della prima e della seconda dose di vaccini nell’ultima settimana, nonché sull’aumento della terza dose degli attuali booster . Raggiunge il 48% della popolazione e da diversi giorni ha superato l’obiettivo di un milione di vaccinazioni al giorno.

Nonostante sia stato il primo paese europeo ad avviare la vaccinazione di massa, il Regno Unito è rimasto indietro rispetto ad altri paesi europei come la Spagna. Si stima che più di cinque milioni di britannici non siano stati vaccinati e che la resistenza sia cresciuta nelle ultime settimane, insieme al rifiuto delle nuove restrizioni e alle critiche al governo Johnson.

