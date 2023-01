Più dinosauri: ’65’ presenta un nuovo trailer con Adam Driver circondato da bestie preistoriche

Dopo i primi dettagli e il suo TeaserE 65Film di fantascienza e d’azione dinosauri Interpretato da Adam Driver, ha rilasciato un nuovo trattore Caricato con mostri preistorici e sequenze sorprendenti. prodotto da SonyE 65 la premiere entrerà Cinema il 17 marzoci promette un’avventura in cui il protagonista Guerre stellari Come faccio Kylo Ren Dovrà salvare una ragazza dalle lucertole più pericolose che si possano immaginare.





Il film è diretto da Scott Beck e Brian Woodse sceneggiatori Posto pacifico Accanto al Giovanni KrasinskiSaranno dietro le telecamere e la sceneggiatura della produzione che avverrà Sam Raimi nel ruolo del Padrino. Driver, che ha avuto una lunga e vasta carriera, ha lavorato con registi come Ridley Scott, Noah Baumbach, Jim Jarmusch, Leos Carax e Scorsese, e ora hanno raggiunto Un film indipendente che racconta la storia di un astronauta Che finisce per schiantarsi su uno strano pianeta lontano La Terra nel passato più remoto. Lì, dopo essersi imbattuti in altre persone scomparse per un incidente spaziale, scoprono una ragazza, Koache deve proteggere mentre lo insegue letteralmente Molti dinosauri e mostri preistorici.

Il trailer che vediamo dinosaurol’occasionale rettile volante e quella che sembra una lucertola marina, rendono la vita miserabile ai protagonisti. 65 Ha provato a farlo uscire nelle sale e in streaming diverse volte, anche se ha avuto un momento difficile. Sony sembra aver trovato il potere di riprodurre questa storia divertente e spensierata sul cartellone, segnando l’imminente 17 marzo 2023 come data di uscita ufficiale.