Più produttivo, partecipativo, impegnato e meno propenso a lasciare l’azienda

Dipendenti che vanno in ufficio: più produttivi, coinvolti, impegnati e meno propensi a lasciare l’azienda

esperti da cassa di acciaio loro hannoDiscutere di cosa hanno bisogno i lavoratori nella nuova era del lavoro ibrido e come i luoghi in cui le persone lavorano possono essere una parte importante della strategia dell’organizzazione. Attraverso Quasi 5.000 sondaggi tra dipendenti e dirigenti in 11 paesiuna delle principali conclusioni tratte è quella Le persone a cui piace lavorare dalla propria scrivania sono più interattive e connesse alla cultura aziendale, sono più produttive e hanno meno probabilità di andarsene.

Nello specifico, le persone a cui piace lavorare dalla propria scrivania sono a 33% più coinvoltiessi 30% in più di connessione Con la cultura, hmm Aumento della produttività del 9%. E lo avevano 20% di possibilità in meno Lascia quest’ultima cifra in aumento al 25% nel caso della Spagna.

Lo studio mostra inoltre che in tutti i paesi partecipanti ci sono più lavoratori che affermano che preferirebbero lavorare da casa piuttosto che lavorare in ufficio. Nel caso della Spagna, la cifra è del 42%, il 25% non ha preferenze – che rappresenta un’importante opportunità per le organizzazioni di cambiare le proprie percezioni migliorando l’esperienza d’ufficio – e il 32% preferirebbe andare in ufficio.

Quindi, la sfida è che le organizzazioni possono Migliora l’esperienza in ufficiocambiare la percezione delle persone che non hanno preferenze e guadagnare alcune persone che attualmente preferiscono la propria casa, per ottenere un ritorno sull’investimento in termini di maggiore impegno, produttività, connessione con l’organizzazione e fidelizzazione dei dipendenti.

I lavoratori chiedono spazi privati

È chiaro che sfruttare il posto di lavoro per aiutare a costruire relazioni è fondamentale per creare una cultura forte e aiutare le persone a sviluppare un senso di appartenenza tanto necessario. Ma l’ufficio deve fare molto di più. Le persone trascorrono più tempo che mai in videochiamate, cambiando drasticamente il modo in cui le persone lavorano. La piattaforma tecnologica è chiaramente solo una parte della soluzione: anche le persone hanno bisogno di spazi pensati per consentire questo nuovo modo di lavorare.

In questo senso, ciò che le persone in ufficio ora apprezzano di più a livello globale sono gli spazi di collaborazione mista o le singole enclavi per riunioni mista o privacy. Nel caso della Spagna, evidenziano anche Spazi di collaborazione misti (70%) e Privacy (64%).

Inoltre, alla domanda sugli elementi più importanti che il posto di lavoro dovrebbe fornire e che sono difficili da ottenere quando si lavora da casa, il riferimento spagnolo è al di sopra del resto dei paesi che hanno Spazi che prediligono un ambiente di lavoro. Evidenzia anche la capacità di collaborare con gli altri in modo efficace e aumentare senso di appartenenza per il team.

Allo stesso modo, lo studio descrive anche i luoghi in cui le persone preferiscono svolgere diversi tipi di lavoro. In questo senso, va notato che gli spagnoli preferiscono principalmente svolgere compiti di concentrazione e distacco dalla casa, scegliendo l’ufficio per motivi di cooperazione e socializzazione.

Questo è un problema, perché non è così che funziona. Le settimane non sono chiaramente suddivise in giornate di collaborazione e giornate di lavoro mirate: le persone svolgono lavori di gruppo e individuali durante tutta la giornata. Pertanto, la soluzione sta nell’avere spazi collaborativi flessibili per poter adattare lo spazio alle esigenze quotidiane, che si tratti di collaborazione in team o tempo di concentrazione individuale.

Su questi temi, Alejandro Busia, Presidente cassa di acciaio In Spagna spiega:Ciò che le persone vogliono davvero è sentirsi apprezzate e sentirsi parte della tua organizzazione. In questo senso lo èL’ufficio può essere un veicolo per trasmettere valori e creare una comunità di lavoro di cui le persone si sentano parte. Lo spazio di lavoro è il linguaggio del corpo dell’organizzazione e dice molto sulla cultura e su ciò che è importante per i leader aziendali”.

Il tuo spazio in ufficio

Un aspetto importante emerso dallo studio è che le persone sono disposte a scambiarsi giornate di telelavoro per ottenere il proprio spazio di lavoro in ufficio. Allo stesso tempo che vogliono indipendenza e flessibilità nel lavoro ibrido, le persone vogliono anche scelta, controllo e senso di appartenenza.

In questo senso, le organizzazioni stanno rispondendo al desiderio di flessibilità e privacy delle persone offrendo una gamma di opzioni di lavoro ibride, in grado di fornire un livello di indipendenza che molte persone non hanno sperimentato prima della pandemia: il 42% non ha mai lavorato da casa e il 20% lo ha fatto così occasionalmente. Ma le opzioni di lavoro ibride da sole non soddisfano le esigenze generali dei lavoratori. In effetti, le persone vogliono scambiare giorni di lavoro da remoto per maggiore privacy, comodità e controllo all’interno dell’ufficio.

Quando le organizzazioni adottano il lavoro ibrido, prendono decisioni sullo spazio in base a livelli di occupazione ridotti. Una di queste decisioni è quella di passare a orari più non assegnati per fornire flessibilità. A livello globale, il 15% dei lavoratori nelle grandi organizzazioni (con più di 10.000 dipendenti) ha perso la posizione assegnata; In generale, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione, il 10% dei lavoratori ha perso il posto assegnato, rispetto a quello che era prima dello scoppio dell’epidemia. Nel caso della Spagna, la percentuale è rispettivamente del 13% e dell’8%.

In questo senso, gli spazi devono cambiare così come cambiano le politiche per adattarsi alla voglia di lavoro ibrido. Se i manager vogliono che le persone tornino in ufficio, il posto di lavoro deve essere attraente per loro e offrire spazi e servizi migliori rispetto a quelli attualmente disponibili a casa.

Nuovo ufficio: distretto di Hajin

Come mostra questa ricerca, l’87% delle persone trascorrerà del tempo in ufficio, ma lavorerà in modo diverso rispetto a prima della pandemia. Ciò che conta di più per i lavoratori è cambiato e il modo in cui viene svolto il lavoro. Pertanto, le organizzazioni possono creare quartieri diversi nei loro luoghi di lavoro come un modo tangibile per comunicare i propri valori e cambiare la propria cultura.

Questo è il tipo di vita che sonoIncludono diversi tipi di spazi interconnessi che supportano un mix di usi. Sono state quindi proposte 4 tipologie di spazi:

Spazi singoli per una persona o condivisi tra il team

Spazi di collaborazione per interazioni di persona e virtuali che supportano diverse forme di lavoro di squadra

Luoghi con sufficiente privacy per lavorare da soli o stare da soli e ricaricare le batterie

Aree per incontrarsi, socializzare e imparare con i compagni di squadra

Questi quartieri misti soddisfano nuovi modi di lavorare e aspettative quando si basano su tre principali obiettivi di progettazione.

il valore finanziario: Crea un’esperienza più equa e inclusiva per tutti i partecipanti faccia a faccia, con un obiettivo di progettazione che colmi il divario tra lavoratori remoti e lavoratori faccia a faccia.

Crea un’esperienza più equa e inclusiva per tutti i partecipanti faccia a faccia, con un obiettivo di progettazione che colmi il divario tra lavoratori remoti e lavoratori faccia a faccia. impegno: Progetta ambienti per ospitare una varietà di esperienze che aiutino le persone a impegnarsi completamente, concentrarsi in profondità ed estendere i flussi di lavoro più a lungo.

Progetta ambienti per ospitare una varietà di esperienze che aiutino le persone a impegnarsi completamente, concentrarsi in profondità ed estendere i flussi di lavoro più a lungo. Impresa: Progetta una varietà di spazi fisici e virtuali intuitivi.

“Quando il posto di lavoro è visto come una comunità composta da quartieri diversi, aiuta le persone creando un senso di appartenenza e livelli più elevati di fiducia tra i membri del team; Più scelta e controllo sulla tua esperienza di lavoro complessiva e accesso più equo agli spazi privatiaggiunge Pocia.

Inoltre, aiuta le organizzazioni ad attirare persone in ufficio, aumentare il coinvolgimento e la produttività, aumentare la flessibilità e stabilire una connessione con una cultura aziendale che aiuta a trattenere i lavoratori.

