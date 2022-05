Più produzione e profitti con i transpallet elettrici Cat. basati su piattaforma

Ideale per il trasporto interno rapido di carichi pesanti e lunghi, copre viaggi brevi e lunghe distanze. Questi transpallet sono la soluzione alla crescente domanda, compreso l’uso su più turni in applicazioni chiave come aree di produzione, magazzini e attracco.

Risparmia spazio e lavora più velocemente

Grazie alle dimensioni compatte del carrello, è possibile ridurre la larghezza dei corridoi e risparmiare il 10% dell’ingombro a pavimento. Con il design che colloca l’operatore direttamente all’interno del carrello, è richiesta solo una larghezza della corsia di circa 2,3 m.

Grazie alle sue dimensioni compatte, questi camion possono manovrare più velocemente in spazi ristretti, senza doversi fermare per piegare e aprire la piattaforma. Gli operatori possono operare in sicurezza a velocità più elevate grazie alla protezione del corpo avvolgente. Questa è un’ottima caratteristica soprattutto negli affollati centri logistici dove ci sono molti camion che si muovono rapidamente per rispettare le scadenze degli ordini. Un altro vantaggio del transpallet elettrico è la visibilità a 360 gradi senza ostacoli.

I sistemi automatici di velocità e stabilità forniscono maggiore sicurezza. Inoltre, la tecnologia di guida avanzata, lo sterzo elettrico progressivo e il controllo automatico delle curve rendono ogni operazione più rapida e fluida.