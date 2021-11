Più spazio per meno soldi, grazie a questi appartamenti in vendita a Torrent

Oggi abbiamo selezionato case da 3 stanze occupazione Appartamenti in vendita a Torrent. E chiediti perché investiresti in questo tipo di alloggi? Facilissimi, sono spazi abitativi ideali per single, coppie, famiglie e giovani che vogliono iniziare la loro vita fuori dall’ambiente familiare. Oggi ne ha di più Lo spazio è la scelta migliore Finché lui Nelle nostre tasche. Ebbene, il luogo ideale per investire in questo tipo di immobili è torrent, residenti con una propria identità con tutti i tipi di servizi e solo 9 chilometri dalla città, dove ti assicuro Cosa controllerai di persona? Puoi avere più spazio con meno soldi.

Appartamento in zona parco centrale con piscina in comune Magnifica casa di 110 mq in zona residenziale con campi da tennis pagaiae aree per bambini e Piscina in comune. Esso consiste in 3 camere da letto, 2 bagni, cucina ristrutturata. prezzo: 199.000 euro. Maggiori informazioni e foto su Appartamento in vendita a Torrent, Valencia.

Appartamento esterno con garage e ripostiglio a Torrent Casa del 2008 di 117 mq suddivisa in soggiorno e cucina con soppalco, 3 stanze Insieme a Armadi a muroIl bagno e la pulizia. caratteristica di lei installazione domotica Si trova al secondo piano con ascensore. prezzo: 130.000 euro. Maggiori informazioni e foto su Appartamento in vendita a Torrent, Valencia.

Appartamento con una superficie di 120 metri quadrati per soddisfare i tuoi desideri Immobile al secondo piano senza ascensore, esterno e centrale. lei ha 3 camere da lettos, soggiorno, bagno e cucina con accesso al soppalco. prezzo: 120.000 euro. Maggiori informazioni e foto su Appartamento in vendita a Torrent, Valencia. READ Venerdì la pioggia di meteoriti draconidi raggiungerà il suo massimo splendore: come la vedete?

Appartamento con balcone a 8 minuti dalla metro Piano esterno al piano superiore. Ha una superficie di 102 mq 3 stanze, bagno completo con doccia, cucina con soppalco vetrato e soggiorno con accesso a balcone di vetro. prezzo: 90.000 euro. Maggiori informazioni e foto su Appartamento in vendita a Torrent, Valencia.



