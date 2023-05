“Più tempo” richiesto per il videogioco multiplayer “The Last of Us”.

16:49



Sviluppatore di franchising l’ultimo di noi, cane cattivo, Ha confermato che sta continuando a lavorare su un gioco multiplayer per questo titolo e ha riconosciuto di aver bisogno di “più tempo” per sviluppare questo tipo di gioco.

L’ultimo di noi È un gioco inizialmente esclusivo per Stazione di gioco che è arrivato su PC alla fine di marzo e la sua storia si concentra sugli Stati Uniti, in un ambiente post-pandemia. È un eroe insieme a Ellie e Joel, che devono sopravvivere a un’epidemia di un fungo che ha causato la mutazione degli umani in creature cannibali.

Negli ultimi mesi la società Riferito alla modalità multiplayer A l’ultimo di noi, chi non era presente l’ultimo di noi: seconda parte, Il co-leader dello studio e coautore dell’epopea era Neil Druckmann, che a gennaio ha dichiarato di aver “Inizierò fornendo alcuni dettagli” su questo titolo, che ha definito “ambizioso”.

Seguaci del titolo Si aspettavano di conoscere la notizia A proposito di questo post Salone della Playstationche ha avuto luogo il 24 maggio, ma non è stato detto nulla sullo stato del multiplayer del noto franchise.

Ma, cane cattivo Hanno condiviso che sebbene siano “molto orgogliosi del lavoro” che hanno svolto in questo momento, lo riconoscono “La cosa migliore del gioco è dargli più tempo.”

“Il nostro team continuerà a lavorare al progetto, così come agli altri nostri giochi in fase di sviluppo, inclusa una nuova esperienza per giocatore singolo”, ha aggiunto in un post condiviso su Twitter.

Va notato che lo sviluppatore ha rilasciato la stima che attualmente ha il multiplayer poco dopo bloomberg Ha dichiarato che i creatori dello stile di questo gioco stavano rivalutando la sua “qualità e fattibilità a lungo termine” e che sebbene lo sviluppo non fosse stato annullato, “molti dei suoi sviluppatori sono passati ad altri progetti”.