Pizzuto, Galdames e Muñoz, le novità di Tri al debutto in Maurice Revello

L’allenatore Raul Chapran ha scelto giocatori che giocano all’estero, dalla Liga MX che ha battuto in astuzia Víctor Guzmán e Santiago Naveda

Raoul ShebrandAllenatore Nazionale messicana under 21per la prima volta questo lunedì a Con Maurizio Revelo In vista di Ghana Con un assortimento che ha una presenza Benjamin GaldamsE il Eugenio Pezzuto S Santiago MunozE giovani combattenti all’estero mentre chi MX League Evidenzia i casi Victor Guzman S Santiago Navida.

allineamento che tripartito Per la prima volta nel concorso precedentemente noto come Meditazione Tolone Hector Holguin (Santos), Jesus Rivas (Pumas), Ramon Juarez (San Luis), Victor Guzman (Tijuana), Jorge Rodriguez (Toluca), Santiago Navida (America), Benjamin Galdams (Federazione spagnola), Eugenio Pezzuto (Sporting Braga), Diego Medina (Santos), Santiago Munoz (Newcastle United) e Angel Zapata (Monterrey).

Chabrand Ha convocato cinque calciatori che giocano all’estero e li ha usati solo dall’inizio alla fine Galdam chi gioca in cile, Pizza Chi lo fa in Portogallo e Muñoz che è in prestito al Newcastle dall’Inghilterra.

Oltre ai tre casi precedenti, Teon Welk, che gioca con la SPAL in Italia ed è comparso in panchina, oltre a Efrain Alvarez dei Los Angeles Galaxy, che solo ieri è stato attivo nella MLS e non ha ancora riferito con la squadra. . Messicano.

Santiago Muñoz guida l’attacco della nazionale messicana contro il Ghana nella sua presentazione al torneo Maurice Revelo. EFE

Il Nazionale messicana Si trova nel gruppo B, dove oltre a GhanaI suoi primi concorrenti sono Venezuela e Indonesia.

Il tripartito Tornerà in campo giovedì 2 giugno prossimo contro il Venezuela e domenica 5 giugno concluderà la fase a gironi contro l’Indonesia.

se fosse nazionale messicana È riuscito a superare la fase a gironi, e giocherà le semifinali della competizione in programma giovedì 9 giugno, mentre la finale del torneo è in programma domenica 12 giugno.

Dobbiamo ricordarlo Messico Già un campionato Maurice RevelloughQuando aveva ancora un nome Meditazione Tolonecome nell’edizione 2012 con Luis Fernando Tina prima della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra.