Planet of the Apes 4 in corso con Wes Ball come regista: riprese nel 2022

Il pianeta delle scimmie 4 Presto sarà realtà. Lo ha confermato il capo Studi del Novecento In una recente intervista con The Hollywood Reporter (tramite Collider), lo ha affermato Il pianeta delle scimmie 4La quarta parte della saga, iniziata nel 2011, sta per iniziare la produzione. Tanto che queste riprese inizieranno alla fine di quest’anno sotto la supervisione di Whis la palla Con una prima prevista tra il 2023 e il 2024. Tutto questo dopo acquisizione della volpe dalla Disney, una società che ha tra i suoi piani di rivitalizzare tale popolarità Franchising cinematografico.

Fantascienza post-apocalittica con le scimmie

Pertanto, la Disney intende continuare la storia iniziata nel 2011 con L’ascesa del pianeta delle scimmie Con James Franco e Andy Serkis che danno vita alla famosa scimmia Caesar, che in seguito diventa il capo della ribellione delle scimmie in L’alba del pianeta delle scimmie dal 2014 e Guerra per il pianeta delle scimmie 2017, entrambi diretti da Matt Reeves, il nuovo regista Batman.





“Stiamo aspettando la bozza della sceneggiatura, pensiamo che l’avremo presto. Il team spera di iniziare le riprese a fine estate, forse all’inizio dell’autunno. Wes Paul sarà responsabile della regia”, dice. Steve AbelePresidente di 20th Century Studios attraverso un’intervista in cui ha anche evidenziato il Produrre Da Avatar 2 di James Cameron.

Al momento non ci sono informazioni sul cast o sulla storia che racconteranno una quarta parte che peraltro non ha un titolo definitivo. Wes Paul è responsabile degli alti corridore di labirintiIl lavoro che guadagno per attirare l’attenzione dei miei produttori Il pianeta delle scimmie 4 Forse per dirigere una nuova trilogia che lo farebbe anche Si occuperà di scrivere. Al momento, non esiste una data di uscita precisa per questa quarta parte di Planet of the Apes.

