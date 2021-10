Playoff MLB 2021 Live: Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox: punteggio partita 4 MLB Series

Segui minuto per minuto l’azione, le statistiche e i risultati per MLB

Grazie per averci seguito in questa entusiasmante serie, non perdere tutti i feedback e altro ancora Qualificazioni MLB al MARCA Claro USA.

9na Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Sono nella serie di campionato! KIKE HERNNDEZ OFFRE UN ALTO SACRIFICIO E COMMENTI SANTANA.

9na Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Hanno la vittoria! Cho collega una canzone e un errore di Choi gli consente di accedere per primo. Santana entra come un pop up nella sala d’attesa.

9na Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Il sacrificio di Arroyo è aumentato e Vezquez è arrivato secondo.

9na Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Cristian Vesquez single a sinistra.

9na Alta | 5-5 Raggi dei Red Sox: Whitlock rimuove Choi, Daz e Meadows in ordine… nessun danno e sono ancora tutti legati.

8va Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Renfroe cresciuto che va dritto a giocare il doppio. Il boia corse in terza ma loro segnarono, dopo la revisione l’uscita fu confermata.

8va Baja | 5-5 Raggi dei Red Sox: Collegamento! I Red Sox hanno salutato Fairbanks con un ringraziamento per un errore di Franco che non è riuscito a eliminarlo.

8va Alta | 5-5 Raggi dei Red Sox: Al di fuori! Terzo con Nelson Cruz finalmente a terra e la partita resta in parità.

8va Alta | 5-5 Raggi dei Red Sox: Whitlock entra a Brasier e riesce a evitare danni facendo fuori Franco e Lowe.

8va Alta | 5-5 Raggi dei Red Sox: Il gioco è legato! Arozarena single e raggiunge il secondo posto, ma cade fuori da Kiermaier.

8va Alta | 4-5 Raggi dei Red Sox: Brasier affronta Kiermaier che colpisce un doppio e mette fuori combattimento Zunino e le cose sono vicine a salire di livello.

8va Alta | Raggi 3-5 Red Sox:Braciere entra nella squadra dei Red Sox. Zunino mette a segno una doppietta profonda nell’area di destra.

7ma Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Doppia uccisione! Bogaerts parte con un doppio gioco di Raggi e l’inning finisce.

7ma Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Fairbanks entra con un uomo nella sala d’attesa e affronta per primo Bogart.

7ma Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Un ms! I singoli Devers e Hernndez raggiungono la terza base. Tutto per Fleming

7ma Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Connessione! Fleming up per i raggi X. Schwarber gira su una rettificatrice, ma Hernandez è mancino.

7ma alta | Raggi 3-5 Red Sox: Taylor elimina Choi, Dazs e Meadows ed evita di danneggiare il tabellone.

6ta Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Renfrew, Vezquez e Arroyo hanno colpito la palla per tutte e tre le chiamate.

6ta Baja | Raggi 3-5 Red Sox: Patio raggiunge Rays su per la collina e viene ricevuto da un certo JD Martnez.

6ta alta | Raggi 3-5 Red Sox: Lowe è fuori ed è già a due squadre. Nelson Cruz va con un’impennata e fa cadere i tre out

6ta alta | Raggi 3-5 Red Sox: Raggi svegliati! Franco ha colpito a casa e ha spinto Kermayer che era terzo.

5ta Baja | Raggi 1-5 Red Sox: Kittredge si ritira da Bogaerts e Verdugo per mantenere illesi i tre holdout.

5ta Baja | Raggi 1-5 Red Sox: Davers vola nel campo di sinistra.

5ta alta | Raggi 1-5 Red Sox: Il promotore è stato rimandato all’inizio, ma è stato sufficiente per Luplow per segnare per primo per i raggi. Zunino parte con un rollio.

4ta Baja | Raggi 0-5 Red Sox: Kittredge rimuove Arroyo, Schwarber e Hernandez per evitare ulteriori danni.

4ta alta | Raggi 0-5 Red Sox: Lowe ha lanciato la palla e Cruz ha puntato per primo.

4ta alta | Raggi 0-5 Red Sox: Arozarena risponde con un campo a sinistra. Franco è andato con una mosca al primo.

Raphael Devers è il quarto giocatore a guidare più di 20 gare In postseason prima di compiere 25 anni.

3ra Baja | Raggi 0-5 Red Sox: Chargua colpisce Christian Vazquez e il rigore finisce.

3ra Baja | Raggi 0-5 Red Sox: Chargois entra a McClanahan e viene accolto da Renfroe il doppio e Martnez si avvicina a un mediatore. forza

3ra Baja | Raggi 0-5 Red Sox: JD Martnez suona un’altra canzone e guida i Verdugo

Round 5 Roundup con Dugie e JD pic.twitter.com/VoxD5h9sMM ? Red Sox 12 ottobre 2021

3ra Baja | Raggi 0-4 Red Sox: Contro il muro verde! Il colpo dell’impiccato che rimane sul mostro verde ma ottiene una base in più e i Boager tornano a casa.

3ra Baja | Raggi 0-3 Red Sox: I single di Boukarrat sono i primi.

3ra Baja | Raggi 0-3 Red Sox: È FUEEEEE! Devers risponde con la palla e centra il primo fuoricampo della serata. Schwarber e Fezquez promozione. Due out sul conto.

3ra Baja | Raggi 0-0 Red Sox: Hernandez ha colpito la palla nel campo di sinistra.

3ra Baja | Raggi 0-0 Red Sox: ce l’ha fatta! Schwarber vince la lotta e avanza, Vzquez avanza al secondo posto.

3ra Baja | Raggi 0-0 Red Sox: McClanahan entra in McHugh e viene accolto con una canzone di Christian Vzquez che termina all’inizio. Arroyo va con una volata controllata da Arozarena.

3ra alta | Raggi 0-0 Red Sox: SAC IT! Il promotore ha avuto un turno lunghissimo alla battuta, con diversi falli, ma Rodriguez ha dominato e ha ottenuto il primo gol.

2da Baja | Raggi 0-0 Red Sox: McHugh non ha problemi nonostante abbia preso colpi alti e ottiene tutti e tre i colpi senza danni. Verdugo, Martinez e Renfrew.

2da Alta | Raggi 0-0 Red Sox: Eduardo Rodriguez lascia per Cruz, Loblo e Diaz Per ottenere il biglietto senza problemi

1ra Baja | Raggi 0-0 Red Sox: Il ritiro di Colin McHugh da Schwarber Hernandez in ordine, ma Davers aveva una canzone che lo metteva al primo posto. Bogaerts perde il successo all’inizio e dopo che la revisione è finita.

1ra alta | Raggi 0-0 Red Sox: Franco è stato licenziato e ci sono già due contrari per Eduardo Rodriguez. Rodriguez rimuove Lowe e va in bianco.

1ra alta | Raggi 0-0 Red Sox: CATTURA Arozarena subisce un colpo profondo, ma Renfroe lo raggiunge e impedisce a Rays di avanzare.

1ra alta | Raggi 0-0 Red Sox: Eduardo Rodriguez affronta Arosarina. Ha un conto massimo

Partita di pallacanestro! Inizia la partita 4 tra Red Sox e Rays.

Play ball canterà alle 19:00 ET e la partita può essere guardata su FS1 e MLB. TV.. quindi tutto è pronto per iniziare Gioco a Fenway Park.

Alex Cora torna a fidarsi di Kyle Schwarber e Kick Hernandez per Gara 4Cristian Vazquez è tornato dopo la vittoria di ieri sera.

Kyle Schwarber, 1 anno

Torta Hernandez, CF

Raphael Devers, 3 b

Xander Bogarts, SS

Alex Verdugo, LF

J.D. Martnez, D.H.

Hunter Renfrew, RF

Christian Visquez, Do

Christian Arroyo, 2 anni

Dopo due partite impegnative, Kevin Cash manda la sua squadra con Austin Meadows e li manda Randy Arrozarina all’esterno destro.

Randy Arrosarina, RF

Meraviglia Franco, SS

Brandon Lowe, 2 anni

Nelson Cruz, il dott.

Jordan Lobleau, 1 anno

Yandy Daz, 3 anni

Austin Meadows, LF

Mike Zunino, C

Kevin Kiermayer, CF

Lo scrittore di Boston è Eduardo Rodriguez, che sostituirà Nick Bevita che ha dovuto lanciarsi in gara 3 durante i round extra per consegnare quattro round senza goal. Ora Alex Cora darà la possibilità a Eduardo che sarà determinato a rifarsi dopo aver resistito Solo cinque squadre e 41 stadi hanno perso Boston 5-0 nella prima partita

Come ti abbiamo detto, questo pomeriggio Colin McHugh Il titolare è per i Raggi, che hanno giocato sette volte durante la stagione regolare. in quelle uscite, McHugh ha permesso sei infortuni e una camminata I 12 sono stati cancellati in 12 round vuoti.

Ma la sua partecipazione alla postseason non è stata delle migliori e la verità viene da Nader battuta d’arresto in gioco 2, Quando sono consentite tre corse Con un paio di fuoricampo in 1 2/3 inning dal Bullpen.

HOLLAAAA! Ciao e benvenuto ai playoff MLB minuto per minuto. Continuano i lavori sul diamante tra Red Sox Way Tampa Bay, Boston ha approfittato della serie (2-1) dopo una partita di inning extra che si è risolta con un knockout Cristian Visquez in 13 round. Oggi torniamo a Fenway Park Dundee Colin McHugh Sii l’inizio dei raggi mentre Eduardo Rodriguez Sto andando in collina per difendere i Red Sox.

Quindi non alzarti dai tuoi posti, ti forniremo tutta l’azione MLB Marca Claro USA Iniziare!