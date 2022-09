PlayStation 5 aggiornata con supporto 1440p e playlist

Tempo fa abbiamo parlato di come l’aggiornamento alla beta del firmware di PlayStation 5 potesse portare alcune funzionalità alla console, tra queste, infine, Supporto nativo per la risoluzione 1440pE il Risoluzioni comuni sui monitor dei computer supportati da Xbox Series X | S.

Ciò ha costretto gli utenti a sacrificare una certa qualità dell’immagine su questi schermi, poiché 1080P o 4K non misurano a 1440p, Come ad esempio 1080p farà a 4k. Tuttavia, con questo aggiornamento, ci libereremo di quel compromesso in modo che tu possa goderti la potenza di PlayStation 5. senza alcun impedimento.

Un’altra modifica che è stata aggiunta in questa versione del sistema è l’aspetto dell’elenco dei giochi, Un nuovo modo di organizzare le partite consente ai giocatori di avere fino a 15 menu personalizzati Per mettere i titoli nell’ordine desiderato nella scheda Le tue raccolte, con un massimo di 100 giochi per elenco.

Infine, troveremo anche i comandi vocali per la ricerca su YouTube, qualcosa che verrà trovato in forma demo nel caso in cui non ne ottimizzi il funzionamento, Ma ironia della sorte, non ha raggiunto la versione beta del firmware.

fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!