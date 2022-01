PlayStation 5 avrà un casco e un controller per la realtà aumentata

MADRID. PlayStation VR2 sarà il nome del nuovo visore per realtà virtuale che Sony sta preparando per la sua console di gioco. PlayStation 5 Questo sarà accompagnato da una nuova console VR2 Sense.

Tecnologia PS5 trovata nel nuovo casco e Caposquadra Sarà consentita la realtà virtuale Giocatori Sperimenta una “varietà di sensazioni” e immergiti nei giochi.

D’altra parte, il casco PlayStation VR2 utilizza un pannello OLED che offre una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio e frequenze di aggiornamento fluide di 90 e 120 Hz. Insieme, ti consente di sperimentare foto con risoluzione 4K HDR e un campo visivo fino a 110 gradi.

Il casco integra anche vari sensori che consentono il tracciamento degli occhi, per un’interazione più coinvolgente con il gioco in base alla direzione specifica in cui l’utente sta guardando. Così Utilizza un sistema di rilevamento a sei assi (giroscopio e telescopio) e un sensore di prossimità a infrarossi. I movimenti dell’utente sono invece monitorati attraverso le quattro telecamere integrate.

Mentre la console PlayStation VR2 Sense include un motore aptico che produce vibrazioni e funziona in combinazione con i sensori del casco e l’audio 3D della console di gioco in modo che l’utente possa provare diverse sensazioni, come “Il battito elevato di un personaggio durante i momenti di tensione, o un torrente di oggetti che passano vicino alla testa del personaggio, o una spinta composta mentre il personaggio avanza.”

Il casco VR2 si collegherà a PS5 tramite un cavo e non richiederà alcun processo di installazione per iniziare a usarlo. Ha confermato che Horizon Call of the Mountain, di Guerrilla e Firesprite, è un gioco originale sviluppato appositamente per i visori PlayStation VR.