PlayStation conferma uno dei giochi esclusivi in ​​arrivo su PS5 nel 2024

L’arrivo di Concord è ancora previsto esclusivamente su PS5 in un momento da definire nel 2024

ambiente Stazione di gioco Si sta preparando per uno dei momenti decisivi dell’anno dopo aver confermato le sue due nuove ammiraglie e aver venduto 59 milioni di console in tutto il mondo. Ora sembra che sia giunto il momento di scoprire cosa ha in serbo l’azienda giapponese con il nuovo PlayStation Showcase, di cui è già stato presentato il primo accenno ufficiale e che è previsto per il corrente mese di maggio. Al momento non si conoscono molti dettagli dell’evento in streaming, anche se dovrebbe essere il palcoscenico a mostrare tutti i dettagli Uno dei giochi esclusivi per PS5 che usciranno quest’anno.

La stessa PlayStation ha riconfermato che uno dei titoli presenti al PlayStation Showcase 2023, Il rilascio di Concord esclusivamente per PS5 è previsto nel 2024. “Dopo questo successo, non vediamo l’ora di lanciare giochi dal vivo come i contenuti per l’espansione Destiny 2: The Final Form, che Bungie dovrebbe rilasciare il 4 giugno, e Concord, la cui uscita è prevista quest’anno da parte di Firewalk Studios, che abbiamo acquisito nel 2023“Queste sono le parole diffuse in un comunicato coerente con l’ultimo rapporto finanziario della società.

Quindi, ciò che ha più senso è che si tratta di uno dei videogiochi che brillerà al prossimo evento riguardante il calendario delle uscite di PS5 quest’anno, quindi È necessario disporre di diversi minuti durante la trasmissione Per scoprirne tutti i dettagli.

Anche PS5 Pro punta ad essere importante al PlayStation Showcase 2024

Benché Cronologia del rilascio di PS5 Sarà una delle principali roccaforti del PlayStation Showcase 2024 e dovrebbe essere presente Presenza di dispositivi Attraverso uno dei maggiori sviluppi attesi nell’ambiente del marchio entro la fine di quest’anno. In questo modo, da quel momento in poi la PS5 Pro potrebbe essere finalmente annunciata L’immissione sul mercato è prevista per il prossimo novembre.

Pertanto, sembra che Dalla Sony eliminano tutta l’artiglieria Per mostrare tutto il potenziale dei loro studi in questo attesissimo evento in cui potrebbe essere presentata anche la nuova IP di Naughty Dog.

Puoi seguire Le lettere dell’alfabeto In Facebook, WhatsApp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.