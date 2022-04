PlayStation e Xbox intendono mostrarti annunci in alcuni giochi

I videogiochi sono diventati un prodotto di intrattenimento la cui portata, almeno negli ultimi due decenni, è diventata enorme includendo più consumatori e dispositivi. Per questo le aziende lo sono costantemente Trova nuovi modi per monetizzare i loro titoli Per ottenere maggiori vantaggi economici o rendere la tua piattaforma più attraente per gli sviluppatori. La prova di ciò è che PlayStation e Xbox analizzano come vengono implementati gli annunci in determinati giochi.

Questa settimana, un rapporto di interessato al commercio Fai piani Xbox per costruirlo Un sistema che consente ai marchi di fare pubblicità attraverso i giochi Liberi di giocare (Libero). In un titolo di gara, ad esempio, verranno visualizzati annunci pubblicitari su cartelloni pubblicitari su strade o circuiti. per questa ragione, Non ci saranno interferenze con la tua esperienza di gioco.

Nonostante quanto sopra, questa iniziativa solleva alcune preoccupazioni tra i giocatori in merito a potenziali interferenze con la loro esperienza. Xbox, ovviamente, è a conoscenza di questa situazione, motivo per cui studia attentamente la questione per evitare problemi. D’altra parte, Redmond I marchi saranno selezionati con cura Che avranno la possibilità di farsi pubblicità, evitando così annunci inappropriati.

Uno dei punti sorprendenti del rapporto è che a quanto pare Microsoft non ha intenzione di capitalizzare questa idea. Il vero obiettivo, invece, sarebbe Gli sviluppatori di giochi gratuiti possono aumentare i loro guadagni Dopo aver venduto contenuti aggiuntivi. Senza dubbio, gli studi indipendenti saranno i maggiori beneficiari del sistema. “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di giocatori e sviluppatori, ma non abbiamo nient’altro da condividere”, ha affermato un portavoce di Microsoft.

PlayStation funziona allo stesso modo

Il caso per PlayStation è abbastanza simile. stesso metodo Si afferma cosa o cosa Sony sta lavorando sulla tecnologia per visualizzare gli annunci nei giochi Liberi di giocare. “L’idea è incoraggiare gli sviluppatori a continuare a creare giochi gratuiti, che sono saliti alle stelle durante la pandemia, offrendo un modo per monetizzarli”, spiega. interessato al commercio.

Come il suo concorrente, la proposta PlayStation non dovrebbe interferire con l’esperienza di gioco. Ora, una serie di Ricompense Quali giocatori possono arrivare a consumare determinati annunci. Questi premi possono essere assegnati come punti esperienza (XP) o valuta virtuale utilizzata dal titolo.

La cosa più evidente del sistema PlayStation è che se le aziende intendono ottenere dati sull’attività dei giocatori durante il consumo di pubblicità, Sony può spedirlo. Naturalmente, l’azienda sta ancora studiando questa opzione. Un’azienda dovrebbe pensarci due volte prima di essere coinvolta in una controversia sulla privacy.

Non dovrebbe sorprendere che PlayStation tenti di visualizzare annunci su Liberi di giocare. In effetti, il segno di spunta blu è noto per essere accelerare i loro sforzi Per creare esperienze multiplayer onlinealcuni dei quali seguiranno sicuramente questo modello di distribuzione gratuita.

Se si verifica, quando vedremo i sistemi pubblicitari PlayStation e Xbox? Da quanto dice la fonte, sembra che entrambi siano ancora in fase di sviluppo, quindi ci vorranno alcuni anni prima che vengano implementati.