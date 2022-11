PlayStation fissa la data di uscita e il prezzo del nuovo visore VR

playstation vr2 1 Reti

La cosa che non è inclusa è una stazione di ricarica specifica per Sense Controlsche ha un prezzo separato di $ 49,99. La prevendita di PSVR2 inizierà il 15 novembre In alcuni mercati come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania.

il casco PSVR2 è un grande aggiornamento rispetto alla versione precedenteDa allora, almeno, Include un display OLED con un campo visivo di 110 gradi e risoluzione 4K HDR. Ha anche il sistema di realtà virtuale Quattro telecamere sono posizionate sullo schermo frontale per seguire i tuoi movimenti.

playstation vr2 2 Prima guarda i controlli Sense per PSVR2. Stazione di gioco

I nuovi controlli Sense includono trigger adattivi e feedback tattile, proprio come il controller DualSense funziona su PlayStation 5. “Abbiamo creato il visore PSVR2 pensando al comfort, con un design più sottile e leggero che mai”, ha spiegato. Isabel Tomatis, Vice President Brand, Hardware e Peripherals, Sony Interactive Entertainment. In un’intervista con The Verge, ha aggiunto che anche lui Incluso “ventilazione integrata per un maggiore passaggio dell’aria E un quadrante di regolazione dell’obiettivo per una sensazione più regolabile.

La cosa che gli utenti possono vedere come una bufala è quella Questo nuovo sistema non sarà retrocompatibile con i giochi rilasciati per il sistema PSVR originale. Questi titoli non saranno compatibili con PSVR2 perché Questo è progettato per essere una vera esperienza di realtà virtuale di prossima generazione”.Spiegato a settembre Hideaki Nishino, Vicepresidente di Platform Experience presso Sony.

Orizzonte PlayStation VR La scatola che PSVR2 arriverà con il nuovo gioco Horizon. Sony READ Nel Parco della Conoscenza si tiene la Settimana Regionale della Scienza della Terra e dello Spazio

In questo senso, La società ha annunciato l’aggiunta di 11 nuovi giochi Ad alcuni precedentemente rivelato. Horizon Call of the Mountain, sembra che sarà il titolo di lancio Sarà disponibile per la prevendita a fine novembre. sarà anche Versioni in realtà virtuale di Resident Evil 8, Resident Evil 4, No Man’s Sky, Oltre ai titoli Star Wars e The Walking Dead.