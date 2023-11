PlayStation ha evitato la caduta di Bungie. Gli sviluppatori di Destiny 2 si rendono conto che lo studio sarà in pericolo se Sony non acquista Destiny 2

Forbes Media ha indagato a fondo sui problemi di Bungie, rivelando maggiori dettagli su tutto ciò che circonda Destiny 2.

Quello che è successo a Bungie è straordinario preoccupantePochi giorni fa hanno ammesso di aver “perso gran parte della fiducia” dei giocatori. Non c’è dubbio che sia una di… Le settimane più difficili della storia Studio”, ma dobbiamo scavare molto più a fondo per analizzare attentamente tutto ciò che è accaduto presso l’azienda che ha sviluppato Destiny 2 e alcune parti della saga di Halo.

Lui ForbesMedia Ettaro Indaga su cosa è successo All’interno di Bungie, una delle sue fonti gli ha fornito maggiori dettagli sullo status dei creatori di Destiny 2. Ciò che è ancora più sorprendente è che internamente… Nessuno da incolpare A Sony, Neppure l’alta dirigenza. Inoltre, ai dipendenti è stato detto che se PlayStation non verrebbe acquistata, Bungie sarebbe a rischio Perché le prestazioni del gioco come servizio non erano perfette.

Nello specifico, abbiamo parlato di come il fallimento dell’ultima espansione di Destiny 2 potrebbe portare ai licenziamenti in Bungie. il gioco Quest’anno ho inserito il 45% in meno Più di quanto mi aspettassi. Si suggerisce anche di essere l’amministratore delegato e i dirigenti di Bungie Hanno rinunciato al loro bonus annuale Ha accettato il licenziamento perché la situazione non era buona, anche se non si conosce la somma. Un altro dettaglio interessante è questo I lavoratori sono molto arrabbiati per la direttivaCiò si è ripetuto più volte negli incontri.

Maggiori dettagli sui problemi di Bungie

Anche se lo è ancora Il ritardo non è stato ufficializzato Da Destiny 2: Forma Finale, già da qualche mese all’interno dell’azienda si dava per scontato che questo contenuto non sarebbe nemmeno arrivato Metà 2024. Tuttavia, ciò aiuterebbe questa espansione Essere migliore Da Destiny 2 – I Rinnegati, infatti, questo è ciò che il team di sviluppo voleva. In questo senso, Bungie non ha intenzione di ridurre ulteriormente il supporto per Destiny 2, né di avviare uno sviluppo a lungo termine per Destiny 2. Piatto predefinito 3.

Un’altra curiosità interessante è la volontà Gli sviluppatori riducono il numero di microtransazioni All’interno di Destiny 2, i lavoratori ricevono sempre la stessa risposta: È stato necessario Considerato il costo dell’ecosistema di Destiny. In conclusione, l’obiettivo di Bungie è quello di essere uno studio che mantenga più IP, ovvero Più giochi con più fonti di reddito Allo stesso tempo. Se Marathon avrà successo, è improbabile che il grosso del team concentrato sulla saga di Destiny continui a lavorare su detta proprietà intellettuale.

Nei giochi 3D | Prima di Halo e Destiny, Bungie aveva già dato al mondo una lezione su come creare universi sorprendenti per uno sparatutto

Nei giochi 3D | Le cattive notizie continuano tra le fila di PlayStation. Ora gli sviluppatori di Destiny 2 sono quelli che subiscono un’ondata di licenziamenti

Nei giochi 3D | Destiny 2 annuncia il prossimo passo nella sua ultima espansione, “The Final Form”