PlayStation: il nuovo servizio PlayStation Plus potrebbe non attirare più giocatori, secondo gli analisti

hPochi giorni fa gente Stazione di gioco Alla fine soccombendo alle pressioni di pochissimi fan della sua console, ma di tanti giocatori X-Box s hanno risposto per “superiorità” (Si prega di notare le citazioni) che il servizio Xbox Game Pass Supponiamo prima che l’attuale presentazione di PlayStation Plus abbia rivelato che il progetto Spartaco Sarà una realtà. Tuttavia, secondo un esperto, questo potrebbe non fare molta differenza e probabilmente non aumenterà gli abbonamenti tanto quanto previsto. PlayStation Plus.

Quale sarà la nuova PlayStation Plus o “Spartacus”?

Occhio, Non è la stessa cosa dire che è “equivalente” a dire che è “la concorrenza”. Xbox Game Pass. Cioè, nessuno ci crede Nintendo passa in linea È una competizione Xbox Game Pass (Certo che no), ma è un videogioco trasmesso in streaming dalla piattaforma Nintendo. qualcosa del genere sarebbe”Spartaco(Il nome è ancora provvisorio, probabilmente non rimarrà.) Per una tariffa mensile, trimestrale o annuale (ancora nessuna parola), i giocatori PlayStation potranno accedere ai titoli PlayStation classici da PS4 e PS5. Sembra buono, ma…

Perché il nuovo PlayStation Plus potrebbe non funzionare?

Sebbene Sony abbia introdotto questo servizio Il catalogo completo di giochi per PS, PS2 e PS3 (E sappiamo tutti che ci sono titoli fantastici là fuori) e hanno riportato in vita i giochi AAA Che tutti conosciamo e amiamo, sembra che non sarà abbastanza per i fan, secondo Carol SeverinAnalista e Product Manager Ricerca sui media In un’intervista a Wccftech.

movimento intorno Più che recuperare il ritardo con Game Passpiuttosto che guidare l’innovazione nel mercato. PlayStation ha combinato le offerte di streaming di giochi e i servizi multiplayer online in un’unica soluzione, proprio come ha fatto Game Pass in passato. da una parte, PS Plus fornirà l’accesso a più giochi rispetto a Xbox Game Pass. Tuttavia, PS Plus non ha portato grandi vantaggi: Arrivo del primo giorno. Game Pass include anche l’accesso a EA Play. Nel complesso, a seconda che i consumatori diano la priorità al numero di titoli o all’accesso al primo giorno, PS è decisamente più vicino a Game Pass in termini di condivisione del valore rispetto a prima, ma Non direbbe di avere un vantaggio. Carol Severin, Analista e Product Director di MIDIA Research.

Perché PlayStation Plus non offre anteprime il primo giorno?

Questo è il succo di tutto: Xbox Game Pass attira l’attenzione degli abbonati perché, pagando per questo servizio, Puoi goderti nuovi titoli senza doverli “comprare”. (Nota le virgolette, perché stai ancora pagando). Ma PlayStation no.

secondo Jim Ryan, Presidente di Sony Interactive Entertainment, Questi giochi “gratuiti” possono essere offerti sul Servizio sin dal primo giorno Qualità di gioco bassa Al momento della loro liberazione (!), che considerano un sacrificio che non sono disposti a offrire. Finalmente conoscono il loro lavoro e sanno perché lo dicono, ma sembra di sì Non tutta la nostalgia e il gusto per il retrò renderanno il servizio attraente.

O cosa ne pensi? Infine, i giochi hanno emulatori disponibili, e c’è un motivo per cui non sono ampiamente scaricati, ma comunque, Stai pianificando di noleggiare una nuova PlayStation Plus?