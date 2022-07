PlayStation Plus ora ti consente di aggiornare Final Fantasy VII Remake a PS5

Un problema di licenza stava bloccando l’accesso ai proprietari del gioco base.

Uno dei grandi Novità dal catalogo PlayStation Plus Extra e Premium Da questo luglio, è stato senza dubbio l’arrivo di Final Fantasy VII Intergrade RemakeLa versione di prossima generazione di Square Enix che Include anche un DLC con Yuffie chiamato interruzione. Il problema è che un errore ha impedito ad alcuni abbonati al servizio di accedere al gioco fino ad ora. Sembra che il bug sia già stato corretto da PlayStation e Square Enix.

In particolare, questo bug riguardava solo gli utenti che li avevano già Copia digitale di Final Fantasy VII Remake per PS5come tale Final Fantasy VII Remake Intergrade è davvero un pacchetto Che include il gioco base nella versione PS5 e il DLC Yuffie, che è un contenuto separato. Durante il tentativo di scaricare Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS Plus, il sistema si è reso conto che possedevo già il gioco e ne ho impedito l’accesso.

In quanto tale, l’unico modo per accedere al contenuto del DLC di Yuffie era farlo Acquista il DLC separatamente Al prezzo di $ 19,99 nonostante il pagamento di un abbonamento PS Plus come qualsiasi utente del servizio. A quanto pare, hanno anche fatto il check-in VGCE il Il problema è già stato risolto E la cosa non accadrà alle major.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è ora disponibile per gli abbonati PS Plus Extra e Premium. Chi ha già il gioco base nella propria versione PS5 potrà scaricarlo senza alcun problema, Il sistema scaricherà solo il DLC Yuffie per completare il pacchetto.

PS Plus: tutti i giochi inclusi nel nuovo servizio in Spagna

Altre versioni di PlayStation Plus

A parte l’arrivo di giochi interessanti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, gli utenti PS Plus Extra e Premium sono particolarmente felici questa settimana grazie a Prodigal premiere direttamente sul servizio Abbonamento PlayStation. Questa è la prima aggiunta al servizio del “Day One” da quando è stato rinnovato il mese scorso. Sentiti libero di consultare Analisi vagante Scopri tutti i dettagli di questa avventura felina.