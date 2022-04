PlayStation Plus può essere aggiornato ai livelli Extra, Deluxe e Premium

i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

Qualche settimana fa, Sony ha finalmente confermato che stava preparando nuove opzioni per il suo servizio in abbonamento PlayStation Plus. La data di rilascio è molto vicina, ma gli utenti avevano una domanda molto importante che è stata appena risolta.

Come accennato, PlayStation Plus sarà suddivisa in 4 livelli, PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe e PlayStation Plus Premium, che forniranno vantaggi in base al loro ordine.

L’abbonamento a PlayStation Plus può essere aggiornato

È stato chiarito che gli utenti con un abbonamento PlayStation Plus esistente diventeranno automaticamente abbonati PlayStation Plus Essential, che offrirà gli stessi vantaggi.

Certo, ci sono molti giocatori che dopo aver visto i livelli più alti e le loro ricompense lo avrebbero apprezzato, ma avevano il loro abbonamento a PlayStation Plus diversi mesi prima della sua scadenza, quindi si sono chiesti se avrebbero dovuto aspettare che scada. . O se Sony offrirà opzioni per migliorarlo.

La società non ha fornito informazioni, ma ha appena confermato oggi che ci saranno opzioni per migliorare l’adesione.

Come aggiornare PlayStation Plus a livelli aggiuntivi o deluxe?

Coloro che desiderano aggiornare il proprio abbonamento PlayStation Plus esistente una volta che gli altri livelli saranno disponibili, potranno farlo. Ciò è stato confermato sul sito web delle Filippine Gioca di nuovoche ha ricevuto un’e-mail ufficiale da Sony.

Secondo le informazioni, gli utenti con un abbonamento a PlayStation Plus potranno “passare facilmente a un piano con vantaggi più elevati in qualsiasi momento”. L’unico requisito sarà il pagamento della differenza tra il piano attuale (PlayStation Plus o Essential, il suo nuovo nome) e il nuovo piano richiesto (Extra, Deluxe o Premium) in base al tempo rimanente per l’abbonamento.

Quanto costa aggiornare PlayStation Plus Essential a Extra, Deluxe o Premium?

In America Latina, considerando che PlayStation Plus o Essential ha un prezzo di $ 6,99 (mensile), $ 16,99 (trimestrale) e $ 39,99 (annuale), gli utenti dovranno pagare $ 3,50 (mensile) o $ 11 USD (trimestrale) o 27 USD aggiuntivi (annualmente) se desideri passare al livello PlayStation Extra o 5 USD (mensile) o 15 USD (trimestrale) o 37 USD (annualmente) aggiuntivi se desideri passare al livello di lusso.

È importante notare che questo vale solo per i piani PlayStation Plus Extra e Deluxe, in America Latina, poiché PlayStation Premium non è disponibile in questa regione. L’abbonamento a PlayStation Now verrà automaticamente convertito a PlayStation Plus Premium senza costi aggiuntivi, ma gli utenti PlayStation Plus o Essential potranno anche convertire il proprio abbonamento a PlayStation Plus Premium pagando la differenza.

Ciò significa che nelle regioni disponibili, i membri US PlayStation Plus Essential ($ 9,99 al mese, $ 24,99 al trimestre e $ 59,99 all’anno), ad esempio, potranno eseguire l’aggiornamento pagando $ 8 (mensile) e $ 25 (trimestrale). ) o ulteriori $ 60 (per anno).

