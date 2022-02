Nessun dubbio per nessuno che il servizio in abbonamento Xbox Game Pass È stato un enorme successo, con milioni di abbonati in tutto il mondo che hanno pagato abbonamenti mensili a oltre 100 titoli di tutti i tipi e sviluppatori. Come risultato di questo enorme successo, di recente sono emerse diverse notizie che lo indicano PlayStation sta lavorando sul proprio servizio, per competere alla pari con Microsoft Così si acquista la terra. Il suo debutto nella forma, lo ha fatto con Shadow Warrior 3.

Tramite Twitter, Brand Manager Untold Tales @shinobi602Condividi una promozione su PlayStation che annuncia il prossimo gioco Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal primo giorno su PlayStation Now, proprio come ha fatto Xbox con i suoi titoli. È l’inizio di Sony nella guerra degli abbonamenti, poiché ha ancora molta strada da fare, dato che Xbox ne ha già beneficiato in modo massiccio.

PlayStation prende la strada di Xbox Game Pass con Shadow Warrior 3

Come abbiamo visto nel tweet, la notizia è stata annunciata anche tramite il PlayStation Blog ufficiale, con tutta la potenza della connessione messa in servizio. Sebbene PlayStation Now fosse l’alternativa che Sony cercava in questo momento per competere con Game Pass, è chiaro che Non è nemmeno arrivato all’inizio del servizio di Microsoft, Che sta già andando forte, con una crescita continua e un catalogo ampio che lascia qualsiasi altro servizio a un livello molto basso.

È solo questione di tempo prima che PlayStation introduca il suo servizio di abbonamento di punta, che si dice arriverà questa primavera. Le carte sono state piazzate e Sony ha seguito la linea e il percorso di Microsoft, Non vedo l’ora di avere una fetta della grande torta degli abbonamenti, la torta totalmente dominata da Xbox Game Pass.